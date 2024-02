Huawei Mate 70 serisi gümbür gümbür geliyor. Huawei’nin Kirin 9000S yonga setiyle akıllı telefon pazarına geri dönmesi, endüstride büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak, bu dönüşün, rakiplerine kıyasla daha düşük bir hızla gerçekleştiği gerçeği göz ardı edilemez. Huawei’nin dökümhane ortağı SMIC’in, eski DUV ekipmanlarında sınırlı bir seri 7nm plaka üretimi yapabilmesi, bu durumun beklenen bir sonucudur. Bu durum, teknolojik olarak Samsung ve TSMC’den daha geride oldukları ve uzun vadede bu rekabetçi alanda zorlanabilecekleri anlamına gelmektedir.

Ancak, bu sınırlamalar, gelecekteki Kirin Yonga Setleri’nin hızının düşeceği anlamına gelmez. En son haberlere göre, Huawei Mate 70 serisinin, önceki Kirin 9000S’den daha hızlı bir yongaya sahip olacağı iddia edilmektedir. Bu, rekabetin sürekli olarak ilerlediği bir ortamda önemli bir gelişme.

Kirin 9000S, Qualcomm’un Snapdragon 888’ine eşdeğer bir performansa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle, Huawei Mate 70 modelleri için yeni Kirin yonga seti, endüstri standartlarını belirleyen bir adım olarak görülebilir. Ancak, Huawei’nin geçen yılın P60 modelinin yerini alması beklenen yeni P70 serisinde bu yonga setinin yer almayabileceği söylentiler arasında yer alıyor.

Bunun yerine, Huawei’nin P70, P70 Pro ve P70 Art modellerini Kirin 9010 ile donatacağı söyleniyor. Bu, Kirin 9000S’in modifiye edilmiş bir versiyonu olabilir ve Huawei’nin üretim planlarındaki kısıtlamalar göz önüne alındığında, bu adımın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Rumor: The new Kirin in the Huawei Mate 70 series is equivalent to Snapdragon 8+ Gen 1. A little information, Kirin 9000s is equivalent to Snapdragon 888. A little late. pic.twitter.com/v3lZuHoCVy

— Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) February 19, 2024