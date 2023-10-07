2023 başında durgun bir dönem yaşadıktan sonra, Çin’in akıllı telefon pazarı hızla toparlanma işaretleri gösteriyor gibi görünüyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na göre, Çin’de akıllı telefon üretimi, bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,5 oranında azaldı. Ayrıca, satışlar da %4 oranında bir düşüş yaşayarak 2014’ten bu yana en düşük ikinci çeyrek rakamlarına ulaştı. Ancak, pazar araştırma firması Counterpoint’in verilerine göre Huawei cephesi Huawei Mate 60 serisi gibi yeni ürünlerle çin pazarını yeniden diriltebilir!

Çin Akıllı Telefon Pazarı Geri Dönüş İçin Hazırlanıyor! Huawei Mate 60 Serisi Pazarı Diriltecek!

Counterpoint analistleri bu durgunluğun geçici olduğuna inanıyor. Bu durgunluğu bitirecek olan markanın ise Huawei olacağı düşünülüyor. Şirketin 5G özellikli ilk telefonlarından biri olan Mate 60 serisinin lansmanının pazarda toplanmaya yardımcı olacağı söyleniyr. Counterpoint’in kıdemli araştırma analisti Ivan Lam, “Bu yeni cihazlar Çin’in akıllı telefon pazarına büyük bir güven getirdi.” diyor.

Huawei, 2023’ün ilk sekiz ayında geçen yıla göre %41 oranında büyük bir büyüme kaydetti. Şirket, tedarik zinciri sorunlarını aşmış gibi görünüyor ve düzenli ürün lansman döngülerine geri dönüş yapmış durumda. Mate 60 Pro serisi, 2020 yılından beri satışta olan diğer Huawei cihazları gibi HarmonyOS adı verilen Android’e alternatif bir işletim sistemi kullanıyor. Bu nispeten yeni işletim sistemi Huawei’nin yerel kullanıcı tabanından büyük destek görüyor. Öyle ki, HarmonyOS şimdiden 600 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.

Bu yeni 5G modellerinin sadece yeni müşterileri cezbetmesi beklenmiyor, aynı zamanda diğer markalara geçenleri de geri çekebilir. Counterpoint, bu telefonların yıl sonuna kadar beş ila altı milyon satış adedine ulaşmasını bekliyor.

Apple’ın da iPhone 15 ile satışlarda bir geri dönüş yapması bekleniyor, ancak Huawei’nin yerli teknolojisi, özellikle yeni Kirin 9000s işlemcisi, dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, Çin akıllı telefon pazarının rekabetini daha da artırabilir ve tüketicilere daha fazla seçenek sunabilir.

Çin’in akıllı telefon pazarı, Huawei ve Vivo gibi yerel üreticilerin yenilikçi ürünleri ve rekabetçi fiyatlarıyla canlanmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu, tüketiciler için daha fazla seçenek ve daha iyi teknolojilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin akıllı telefon pazarı ne zaman toplanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!