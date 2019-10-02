Sizin Yorumunuz
Huawei Mate 20 Pro – Sizin Yorumunuz (Tolga Kurt)
Sizin Yorumunuz
Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Galaxy Note 8 cihazıyla beraber Veysel Soysal oldu. Bakalım Veysel bey, bize cihazı ile ilgili neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Huawei P20 Lite – Sizin Yorumunuz (Bora Kaplan)
Huawei P20 Lite kullanıcısı olan Bora Kaplan, Aydoğan ile beraber telefon hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini aktarıyor.
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Huawei P20 Lite – Sizin Yorumunuz (Bora Kaplan)
Fiyat/performans noktasında Türkiye’nin en çok tercih edilen telefonlarından biri olan Huawei P20 Lite kullanan Bora’nın 14 aylık deneyimi ve çektiği fotoğrafları videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Redmi Note 7 – Sizin Yorumunuz (Serkan Kızılok)
Redmi Note 7 kullanıcısı olan Serkan Kızılok, Sizin Yorumunuz serimizde Aydoğan’ın ve sizlerin merak ettiğiniz soruları cevaplıyor.
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Redmi Note 7 – Sizin Yorumunuz (Serkan Kızılok)
Uzun süreli bir kullanım ile Xiaomi Redmi Note 7 telefonunda yoğun zaman geçiren Serkan, bu telefon hakkında merak ettiğiniz her şeyin cevabını veriyor.
İyi seyirler…