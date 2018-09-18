Huawei Mate 20 Lite lansmanı (VİDEO)

Huawei Mate 20 Lite lansmanı videomuzda, şirketin telefonu tanıtırken anlattığı her şeyi izleyebilirsiniz.

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Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Mavi, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen telefon, önü ve arkası cam bir tasarım kullanıyor. Arka tarafta çift kamera, flaş ve parmak izi sensörü bulunuyor. Cihazda 3.5 mm‘lik kulaklık girişinden vazgeçilmemiş olması güzel bir detay.

6.3 inçlik oldukça büyük bir ekranla gelen Mate 20 Lite modeli Full HD+ çözünürlük sunuyor. Cihaz gücünü şirketin yeni işlemcisi Kirin 710 modelinden alıyor. 12 nm üretim sürecine sahip yeni işlemcinin 4 çekirdeği 2.2 GHz saat hızında çalışırken diğer 4 çekirdeği 1.7 GHz hızında çalışıyor. Bu işlemciye ek olarak telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kamera performansına baktığımızda cihaz oldukça iddialı. Çünkü hem arkada hem de önde çift kamera bulunuyor. Arka tarafta F/1.8 diyafram değerine sahip 20 MP’lik ana kamerayla birlikte 2 MP derinlik algılayıcısı olarak çalışan ikinci kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 24 MP + 2 MP olmak üzere yine çift kamera var. Her iki tarafta da yapay zeka desteği sunuluyor. Cihaz bu sayede çektiğiniz alanı algılayarak, fotoğrafları iyileştiriyor.

Son olarak cihazda hızlı şarj destekli 3750 mAh‘lik pil olduğunu da belirtelim.