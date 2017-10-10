Huawei Mate 10 Pro’nun Yeni Görselleri Ortaya Çıktı!

Yeni Huawei Mate 10 Pro, 16 Ekim 2017’de düzenlenecek resmi bir organizasyonla tanıtılacak. Ancak iştahımızı iyice kabartacak görseller dün akşam saatleri itibariyle internete sızdırıldı.

Çinli teknoloji devi son yıllarda muazzam bir yükseliş gösterdi ve dünyanın en büyük üç telefon üreticisinden biri oldu. Hali hazırda şirket, Samsung’un ardından en büyük telefon üreticisi konumunda. Üstelik bu konumu, Apple’ı geride bırakarak elde etti.

16 Ekim 2017’de büyük bir organizasyonla resmen tanıtılacak Huawei Mate 10 Pro’un dört modelinden üçü ortaya çıktı. Görseller tüm dedikoduları doğruluyor; cihazlar 18:9’luk ekran oranı ve Leica lenslere sahip çift kamera ile donatılmış durumdalar. Parmak izi sensörü de akıllı bombanın arka kısmında bulunuyor.