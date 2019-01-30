Huawei Mate 10 Pro – Sizin Yorumunuz (Koray Üstün)

Huawei Mate 10 Pro – Sizin Yorumunuz (Koray Üstün)

30 Ocak, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorumlar

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei Mate 10 Pro akıllı telefonuyla Koray Üstün oldu. Bakalım Koray, akıllı telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler aktaracak?

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