Huawei Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite’ın Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Huawei Mate 10 Pro ve ilk 4 kameralı akıllı telefon Huawei Mate 10 Lite, evsahipliğini Huawei Türkiye‘nin yaptığı lansmanla, Zorlu PSM Sky Lounge’ta tanıtıldı.

Huawei, Mate 10 Pro, güçlü işlemcisi Kirin 970 ve yapay zeka teknolojisi ile akıllı telefon yerine “zeki telefon” vurgusu yaprak Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Kirin 970 işlemcisi tarafından desteklenen daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim yaşatarak, yapay zeka gelişimleri sunan ilk cihaz olma özelliği taşıyor.

Huawei, Mate 10 Pro’nun çift lensi için Leica ile işbirliğine devam etti. 12 MP RGB + 20 MP tek renkli sensörü, dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zeka destekli Bokeh Efekti ve yapay zeka destekli Dijital Zoom’unu ve Optik Görüntü Sabitleyici Sistemini (OIS) biraraya getirdi.

FullView Ekran ile Huawei Mate 10 Pro, 18:9 OLED ekran, yüksek ekran-gövde oranı ve dinamik video izleme için HDR10 özelliklerini barındırıyor. Eşsiz tasarımı simetrik kıvrımlar ile ergonomik bir tutuş sağlıyor. Ayrıca Huawei Mate 10 Pro’nun arkasında bulunan imza bandı tasarımı ile yeni Leica çift kamerayı vurguluyor.

Huawei Mate 10 Pro, Huawei’nin Android 8.0 ile çalışan, tamamen yeni EMUI 8.0 işletim sistemi ile sunuluyor. Özellikleri arasında, Kirin 970’in tüm imkanlarından yararlanan yapay zeka teknolojisinin desteklediği; hızlandırılmış, anında ve interaktif çeviri yapan bir çevirici bulunuyor. Huawei Mate 10 Pro, Türkiye’de önerilen 4.399 TL satış fiyatı; Mocha Brown ve Midnight Blue renkleri ile satışa sunuluyor. Huawei Mate 10 Pro, MediaMarkt, Teknosa, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve Vatan mağazalarında kullanıcıları ile buluşmayı bekliyor.

4 kamera ilk defa Huawei Mate 10 Lite’ta buluşuyor

İkonik ve şık tasarıma sahip Huawei Mate 10 Lite anı yakalamak, paylaşmak ve yaşamak için ortaya çıktı. Huawei’nin ilk 4 kameralı modeli olma özelliği taşıyan Mate 10 lite, 5.9 inçlik FullView ekranı ile kullanıcılarına mükemmel bir görsel konfor yaşatıyor. Huawei performans ve gücün mükemmel bileşimini, ilk fullview ekran, ön ve arka çift mercekli kamera özellikli yeni Huawei Mate 10 Lite’ta bir araya getirdi.

Huawei Mate 10 lite, kaliteli selfie , görüntü ve sosyal ağ uyumu sağlayan tasarımıyla cep telefonunu yoğun şekilde kullanan herkese daha çarpıcı görüntüler çekerek paylaşma olanağı sağlıyor.

Huawei Mate 10 Lite, FullView ekranı, kavisli ve dayanıklı kenarlara sahip gövdesi ile zarif bir tasarıma sahip. Öne ve arkaya titizlikle yerleştirilmiş kameralar, parmak izi sensörü, USB girişi, sensörler ve flaş simetrik kullanımı olan bir tasarım sunuyor. Huawei Mate 10 Lite, önerilen 2.199 TL satış fiyatı; Graphite Black, Prestige Gold ve Aurora Blue renkleri ile satışa sunuluyor.