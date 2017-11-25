Huawei Mate 10 Pro, “Avrupa’nın En Hızlı Satışı” Rekorunu Kırdı!

Kamera performansı ile birçok kişi tarafından merak edilen Mate 10 Pro, Avrupa’nın, ön satışta en hızlı satılan telefonu olarak tarihe geçti.

Günümüzde dikkat çeken Samsung Galaxy Note8, iPhone X, HTC U11, Sony Xperia XZ1 gibi önemli cihazların satışı çoktan başladı. Ancak Avrupa kullanıcıları bu sene gözünü Huawei’ye dikmiş durumda. Son yıllarda önemli çıkış yakalayan Huawei, son tepe modeli Mate 10 ile fazlasıyla dikkat çekmiş görünüyor.

Mate 10, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porchse Design gibi farklı varyasyonlara saihp olan model, Mate 10 Pro ile fark yaratarak Avrupa’daki, ön satışta en çok sipariş alarak bu alandaki rekoru kırdı.

Buradan hareketle ne Nokia’nın dönüşü, ne yenilenmiş iPhone X ya da güçlü Note 8, Avrupalı kullanıcılar arasında Mate 10 Pro kadar merak uyandırmamış.