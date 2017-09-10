Huawei Mate 10 Pro, Android 8.0 Oreo ile Kutudan Çıkacak İlk Telefon Olabilir

Huawei’nin Kirin 970 işlemci yongası ile gelecek olan Mate 10 Pro akıllı telefon modelinin tüm özellikleri internete sızdırıldı.

Huawei’nin Mate 10 Pro modeli 16 Eylül tarihinde Almanya’nın Münih şehrinde yapılacak olan etkinlikte tanıtılacak. Ancak telefon hakkında neredeyse bilmediğimiz şey kalmadı. Daha önce görselleri internete sızan telefonun şimdi de özellikleri ortaya çıktı.

5.99 inç büyüklüğünde 2880 x 1440 çözünürlüğünde Quad HD+ IPS ekrana sahip olan cihazda sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemci yongası ve Mali G72MP12 grafik işlemcisi yer alıyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelecek olan telefonun microSD kart desteği sayesinde 128 GB’a kadar artırılabiliyor. Telefonun bir diğer büyük özelliği ise kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak olması. Telefonun arka tarafında 20 MP monokrom ve 12 MP RGB Leica lens, ön tarafında ise 8MP selfie kamerası yer alacak.