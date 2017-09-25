Huawei Mate 10 Pro Modelinin Fiyatı 1140$ Civarında Olacak

Huawei, 16 Ekim tarihinde Almanya’nın Münih şehrinde düzenleyeceği etkinlikte Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerini tanıtacak.

Huawei’nin iki yeni modeli de oldukça benzer olacak ancak Pro modeli daha ince çerçeveye, %90 ekran kasa oranına sahip olacak. Pro modelinin parmak izi okuyucusu arka tarafta yer alacak.

Her iki telefonda da 4200 mAh batarya, Kirin 970 işlemci yongası ve aynı kamera özellikleri bulunacak. Mate 10 Pro, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı başlangıç, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı en üst model olmak üzere 4 farklı seçeneği ile gelecek. Cihazın başlangıç modeli 830$, en üst modeli ise 1140$ fiyattan satışa çıkacak.

Mate 10 modelinde ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip cihaz 650$’dan ve 6 GB RAM ile 256 GB depolama alanına sahip olan cihaz 850$’dan satışa çıkacak.