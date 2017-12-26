Huawei Mate 10 Lite İncelemesi

Sizlerin ısrarla istediği ve merak ettiği Huawei’nin fiyat/performans telefonu Mate 10 Lite incelememiz ile karşınızdayız.

Aydoğan’ın deneyimlerini aktardığı videomuzda dört kamerası ile dikkat çeken telefonun artılarından ve eksilerinden bahsediyoruz. 5.9 inç Full HD ekranı, Kirin 659 yonga seti gibi detayları ile dikkat çeken Mate 10 Lite, özellikle önde ve arkada çift kamera kullanması ile ön plana çıkıyor. Böylece hem önde hem arkada bokeh efekti ile portre fotoğraflar çekebileceğiniz Mate 10 Lite’ın detaylarını videomuzdan öğrenebilirsiniz.

İyi seyirler..