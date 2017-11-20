Önde ve Arkada Çift Kamera Sunan Huawei Mate 10 Lite Türkiye’de!

Huawei’nin ilk 4 kameralı modeli olarak dikkat çeken Mate 10 Lite satışa sunuldu.

Huawei’nin özellikle Mate 10 Pro ile oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkardığı cihazın Lite modeli de Türkiye’de satışına başlandı. Özellikle Huawei’nin ilk hem önde hem de Arkada çift kamera ile 4 kamera sunan yapısıyla dikkat çeken Mate 10 Lite, 5.9 inçlik FullView ekranı ile de rahat bir deneyim sunacak.

Gücünü 8 çekirdekli Kirin 659 işlemcisinden alan cihaz, bahsettiğimiz gibi 4 kamerasıyla başarılı video ve fotoğraflar çekerken, selfie tonlama flaşı ile karanlık ortamlarda bile güzel özçekim başarısı yakalayabiliyor. Bunu arkada 16 MP + 2 MP, önde ise 13 MP + 2 MP şeklinde sağlayan Huawei Mate 10 Lite, yardımcı, yani alan derinliğini algılayan kameralarda biraz cimri davranarak sağlamış.

Ayrıca 5.9 inçlik ekranında 18:9 ekran oranı ile gelen cihaz, 4 GB RAM 64 GB depolama, 3340 mAh batarya ile h 2199 TL satış fiyatıyla satışa sunuldu. Fiyatına göre başarılı gözüken cihaz, büyük ekran ve uygun fiyat olarak Sony Xperia XA1 Ultra rakibi olacak gibi görünüyor.