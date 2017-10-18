Huawei’in yeni amiral gemisi Mate 10’un çektiği fotoğraflar internete düştü. Söz konusu fotoğraflar, akıllı bombanın kamera kalitesi hakkında ciddi ipuçları sağlıyor.

Huawei Mate 10, rakiplerini sadece temel donanım özellikleri ile değil; üstün kamera kalitesi ile vurmaya da hazırlanıyor. Şirket yöneticisi Bruce Lee (Evet gerçekten de yöneticinin ismi Bruce Lee) bazı fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu fotoğraflar düşük ışıkta, karanlık ve aydınlık ortamlarda, gece ve gündüz saatlerinde, gerek güneşli gerekse havanın kapalı olduğu günlerde çekildi.

Akıllı bomba; 2160 x 1080 piksellik 5.9 inç ekran, Kirin 970 yongası, 4 veya 6 GB of RAM ve 64 GB veya 128 GB saklama alanı ile donatıldı. Kamera kalitesi ise kağıt üstünde olağanüstü: Leica’nın üçüncü nesil lensi ve 20 MP ve 23 MP’lik çift kamerası ile dikkatleri üstünde topluyor.

Mate 10 tarafından çekilen bazı fotoğrafları sizin için derledik:

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