Huawei, teknoloji ve sanatı bir araya getiren en yeni aksesuarını tanıttı. MatePad Pro 12.2 (2025) modelinin lansmanıyla birlikte sahneye çıkan Huawei M-Pencil Pro, dijital çizim ve not alma deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirketin bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş kalem olan bu ürün, minimalist tasarımı ve üstün yetenekleriyle yalnızca bir aksesuar olmanın ötesine geçerek yaratıcı profesyoneller için vazgeçilmez bir araç olma iddiası taşıyor.

Yeni Nesil Kalem Huawei M-Pencil Pro Neler Sunuyor?

Huawei M-Pencil Pro, özellikle hassasiyet gerektiren işler için geliştirilmiş teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Tam 16.384 basınç seviyesi desteği sunan kalem, en ince çizgilerden en kalın fırça darbelerine kadar kusursuz bir kontrol imkanı sağlıyor. Huawei’nin “dönen fırça hareketi” olarak adlandırdığı teknoloji ise gerçek bir fırçanın hareketlerini taklit ederek çizim ve renklendirme esnasında benzersiz bir doğallık hissi yaratıyor. Bu sayede dijital ortamda çalışan sanatçılar için Huawei M-Pencil Pro, geleneksel araçlara en yakın deneyimi sunuyor.

Kalemin işlevselliği, akıllı entegrasyonlarla daha da zenginleştirilmiş durumda. Üzerinde yer alan akıllı tuş sayesinde Huawei’nin sesli asistanı Celia‘ya anında erişim sağlanabiliyor, böylece uygulamaları başlatmak veya ajandayı yönetmek gibi komutlar tek bir dokunuşla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, herhangi bir metin kutusunun yanında bu tuşa çift dokunmak, sesten metne transkripsiyon özelliğini devreye sokarak hızlı not almayı kolaylaştırıyor. Huawei M-Pencil Pro, sahip olduğu dokunsal geri bildirim motoruyla da her etkileşimi daha hisli kılıyor.

Huawei M-Pencil Pro Öne Çıkan Özellikler

Basınç Hassasiyeti: 16.384 seviye

16.384 seviye Akıllı Asistan: Celia entegrasyonu için akıllı tuş

Celia entegrasyonu için akıllı tuş Hızlı Giriş: Çift dokunuşla sesten metne dönüştürme

Çift dokunuşla sesten metne dönüştürme Çizim Teknolojisi: Doğal his için dönen fırça hareketi

Doğal his için dönen fırça hareketi Değiştirilebilir Uçlar: Boyama, standart yazı ve mikro yazı için 3 farklı uç

Boyama, standart yazı ve mikro yazı için 3 farklı uç Hareket Kontrolü: Uygulama içi araç değişimi için sıkıştırma ve çift tıklama

Uygulama içi araç değişimi için sıkıştırma ve çift tıklama Geri Bildirim: Dahili motor ile dokunsal geri bildirim

Dahili motor ile dokunsal geri bildirim Konumlandırma: 50 metreye kadar NearLink ile bulma özelliği

Huawei M-Pencil Pro Fiyatı ve Satış Tarihi

Huawei, yeni nesil akıllı kalemi için erişilebilir bir fiyat politikası benimsiyor. Huawei M-Pencil Pro, Çin’de 699 Yuan fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Bu fiyat, güncel döviz kurlarıyla yaklaşık olarak 97 Dolar veya 82 Euro‘ya denk geliyor. Ürünün raflardaki yerini alacağı resmi tarih ise 8 Ağustos olarak duyuruldu. Ancak Huawei’nin bu gelişmiş kalemi Çin pazarı dışında satışa sunup sunmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Küresel pazardaki kullanıcıların Huawei M-Pencil Pro modeline sahip olup olamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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