Huawei, Kullanıcıları Hayal Kırıklığına Uğratacak!

Huawei, son derece sürpriz bir karara imza atarak Android 8.0 Oreo Beta uygulamasını sınırlama kararı aldı. Söz konusu karar, Huawei Mate 9 sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Çinli akıllı teknoloji devi Huawei, Mate 9 için Android 8.0 Oreo Beta testlerine birkaç hafta önce başlamış ve söz konusu denemeler Benchmark testlerine yansımıştı. Çinli teknolojinin bu eylemi ne yazık ki çok az kullanıcıya ulaşabilecek ve test protokolü 250 kişi ile sınırlı kalacak.

Tüm bunlara ek olarak sadece ama sadece MHA-L29C432B194 firmware ile donatılmış telefonlara sahip kullanıcılar bu politikadan yararlanabilecek. Kısacası Android 8.0 Oreo kullanacakları için mutlu olan Mate 9 kullanıcılarının çoğu hayal kırıklığına uğrayacak.

Test programına katılmak isteyen Mate 9 sahipleri, şirketin internet sitesinden Beta Friendly User Test (FUT) yazılımını indirip, kayıt yaptırmak zorunda. Kayıt yaptırmanız, programa kesin olarak katılacağınız anlamına geliyor zira yazımızın başında da belirttiğimiz üzere program yalnızca 250 kişi ile sınırlı.