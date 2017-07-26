Huawei, Kirin 970 Mobil İşlemcinin Üretimine Başlamak İçin TSMC’den Haber Bekliyor

Huawei’nin yeni işlemcisi Kirin 970’e az kaldı.

Huawei‘nin alt firması olan HiSilicon firması yavaş yavaş yeni mobil işlemci yongası olan Kirin 970‘i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son gelen dedikodulara göre firma üretim için gerekli bütün işlemleri tamamlamış ve 10nm‘lik işlemci yongalarının amiral gemisi olan Kirin 970 için TSMC‘den seri üretime geçme izni bekliyor.

Eylül ayında başlaması planalanan seri üretim ile Huawei yeni phableti Mate 10‘da bu işlemci yonga setini kullanabilecek. Mate 10’un ise ekim ayında çıkması bekleniyor.

Yeni Kirin 970 işlemci yongasının Snapdragon 835 ve Exynos 8895 ile müacedele etmesi bekleniyor. Kirin 970’te de diğer iki işlemci gibi Cortex-A73/A53 mimarisi bulunacak ancak GPU tarafında 12 çekirdekle büyük gelişme yaşatacak. Yonga seti aynı zamanda LTE Cat. 12 veri hattını destekliyor olacak.