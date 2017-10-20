Huawei’nin Kirin 970 İşlemcisi, Snapdragon 835 Kadar Performanslı

Kirin 970 işlemci yongaları geçtiğimiz hafta Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen etkinlikte Huawei Mate 10 modelleri ile beraber tanıtılmıştı.

Görünen o ki Huawei, Kirin 970 işlemci yongalarıyla beraber oldukça iyi bir iş çıkarmış. Kirin 970, Snapdragon 835 kadar iyi bir performansa sahip.

GSMArena HuaweiMate 10 ve Kirin 970 işlemci yongası ile benchmark testleri gerçekleştirdi. Bu testlerin sonucunda ortaya çıkan sonuç ile Snapdragon835’in aldığı sonuç neredeyse ayrı. Kirin 970’in yapay zeka işlemleri için geliştirilmiş olan nöral işlem birimi ile beraber Kirin 970, Snapdragon 835’in önüne geçiyor.