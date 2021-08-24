Huawei, HarmonyOS 2.1 ile Geliyor

Bir önceki Huawei P50 konferasında şirket bu serinin iki versiyonunu piyasaya sürmüştü. Tanıtılan standart sürümünün HarmonyOS 2.0 üzerinde bir yükseltme olan HarmonyOS 2.1 işletim sistemi ile geleceğini doğruladı. Bu telefon 29 Temmuz’da Huawei P50 Pro ile birlikte piyasaya sürüldü ancak yalnızca Pro sürümü satışa sunuldu. Öte yandan standart Huawei P50‘nin Eylül ayında Çin’de satışa başlayacağı doğrulandı. Ancak şu anda belirli bir tarih açıklanmadı.

Telekomünikasyon Ekipmanlarının Ağ Erişim Yönetimleri listesi, telefonun önceden yüklenmiş HarmonyOS 2.1 ile geleceğini gösteriyor. Bu, HarmonyOS cihaz sahiplerinden büyük bir haber. Yine de, küresel modellerde HarmonyOS gelip gelmeyecğei henüz belli değil. Çünkü Harmony OS hala Çin dışında test edilmedi.

HarmonyOS 2.1’e Yolculuk

2019’da, HDC olarak bilinen Huawei Geliştirici Konferansında Huawei, Harmony OS adlı kendi geliştirdiği bir işletim sistemini ortaya çıkardı. İlk nesil Harmony OS 1.0 sürümü yalnızca Akıllı TV’ler destekledi. Ancak bu Huawei’nin hedefi değildi. Huawei’nin lansmanda sunduğu yol haritasının başlangıcıydı.

Geçen yıl, Huawei Geliştirici Konferansı 2020’de şirket, Harmony OS 2.0’ı gösterdi. Sürüm, çok beklenen akıllı telefonlar dahil olmak üzere birden fazla platformu destekleyecek.

Aralık 2020’de Harmony OS 2 nihayet Huawei akıllı telefonlarda test etmeye başladı. Çok fazla beta oldu. Aylarca süren testlerden sonra OTA güncellemeleri aracılığıyla bu sistemi seçili Huawei modellerine sunmaya başladı.

Harmony OS 2.1’e gelince, geçen ayın sonunda şirket, Huawei P50 akıllı telefonlarını ortaya çıkarırken bu sistemin bazı yeni özelliklerinden de bahsetmişti. Huawei’ye göre, önceki sürüme kıyasla genel kullanıcı deneyimini geliştiriyorlar. Ancak yine de beraberinde getireceği pek çok özelliği henüz bilmiyoruz.

8 Temmuz itibariyle resmi raporlara göre Harmony OS, 30 milyon cihazda çalışıyordu. Böylece şirket, hedefinin %10’una ulaşmış durumda. Şirket, yıl sonuna kadar 300 milyona ulaşmayı planlıyor. Harmony OS çalıştıran tüm modeller Huawei tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonlar değildir. Üçüncü taraf şirketlerde kullanmakta ve kullananların en başında Honor gelmekte.

Huawei P50 Teknik Özellikleri

Huawei P50, 2700 x 1224p çözünürlüklü, 90Hz ekran yenileme hızı ve 6,5 inç OLED ekrana sahip. Bu akıllı telefon 156,5 mm x 73,8 mm x 7,99 mm boyutlarında ve yaklaşık 181 gram ağırlığındadır. Bu telefon yalnızca Snapdragon 888 4G sekiz çekirdekli işlemciye sahiptir ve akıllı özelliklere sahip HarmonyOS 2.1 işletim sistemi ile kutulardan çıkacak.

P50, 50MP f/1.8 diyaframa sahip ana kamera, 13MP f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera, 12 MP /3.4 diyaframa sahip telefoto ile desteklenen üçlü kamera sistemi ile donatıldı.

Telefonun ön tarafında ise 4160 x 3120 piksele kadar görüntü çözünürlüğünü destekleyen 13 MP f/2.4 diyaframa sahip geniş açılı selfie kamerası bulunuyor. 4.100 pil gücü ile gelen telefon 66W Super Hızlı Şarj ile gelmekte.

Depolama sistemine bakıldığında 6GB/8GB Ram ve 128 GB ve 256 GB dahili depolama sunmakta. Bunlara ek olarak ekran içi parmak izi sensörü ve suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikasına sahip olacak.