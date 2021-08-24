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Huawei, HarmonyOS 2.1 ile Geliyor
Bir önceki Huawei P50 konferasında şirket bu serinin iki versiyonunu piyasaya sürmüştü. Tanıtılan standart sürümünün HarmonyOS 2.0 üzerinde bir yükseltme olan HarmonyOS 2.1 işletim sistemi ile geleceğini doğruladı. Bu telefon 29 Temmuz’da Huawei P50 Pro ile birlikte piyasaya sürüldü ancak yalnızca Pro sürümü satışa sunuldu. Öte yandan standart Huawei P50‘nin Eylül ayında Çin’de satışa başlayacağı doğrulandı. Ancak şu anda belirli bir tarih açıklanmadı.
Telekomünikasyon Ekipmanlarının Ağ Erişim Yönetimleri listesi, telefonun önceden yüklenmiş HarmonyOS 2.1 ile geleceğini gösteriyor. Bu, HarmonyOS cihaz sahiplerinden büyük bir haber. Yine de, küresel modellerde HarmonyOS gelip gelmeyecğei henüz belli değil. Çünkü Harmony OS hala Çin dışında test edilmedi.
HarmonyOS 2.1’e Yolculuk
2019’da, HDC olarak bilinen Huawei Geliştirici Konferansında Huawei, Harmony OS adlı kendi geliştirdiği bir işletim sistemini ortaya çıkardı. İlk nesil Harmony OS 1.0 sürümü yalnızca Akıllı TV’ler destekledi. Ancak bu Huawei’nin hedefi değildi. Huawei’nin lansmanda sunduğu yol haritasının başlangıcıydı.
Geçen yıl, Huawei Geliştirici Konferansı 2020’de şirket, Harmony OS 2.0’ı gösterdi. Sürüm, çok beklenen akıllı telefonlar dahil olmak üzere birden fazla platformu destekleyecek.
Aralık 2020’de Harmony OS 2 nihayet Huawei akıllı telefonlarda test etmeye başladı. Çok fazla beta oldu. Aylarca süren testlerden sonra OTA güncellemeleri aracılığıyla bu sistemi seçili Huawei modellerine sunmaya başladı.
Harmony OS 2.1’e gelince, geçen ayın sonunda şirket, Huawei P50 akıllı telefonlarını ortaya çıkarırken bu sistemin bazı yeni özelliklerinden de bahsetmişti. Huawei’ye göre, önceki sürüme kıyasla genel kullanıcı deneyimini geliştiriyorlar. Ancak yine de beraberinde getireceği pek çok özelliği henüz bilmiyoruz.
8 Temmuz itibariyle resmi raporlara göre Harmony OS, 30 milyon cihazda çalışıyordu. Böylece şirket, hedefinin %10’una ulaşmış durumda. Şirket, yıl sonuna kadar 300 milyona ulaşmayı planlıyor. Harmony OS çalıştıran tüm modeller Huawei tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonlar değildir. Üçüncü taraf şirketlerde kullanmakta ve kullananların en başında Honor gelmekte.
Huawei P50 Teknik Özellikleri
Huawei P50, 2700 x 1224p çözünürlüklü, 90Hz ekran yenileme hızı ve 6,5 inç OLED ekrana sahip. Bu akıllı telefon 156,5 mm x 73,8 mm x 7,99 mm boyutlarında ve yaklaşık 181 gram ağırlığındadır. Bu telefon yalnızca Snapdragon 888 4G sekiz çekirdekli işlemciye sahiptir ve akıllı özelliklere sahip HarmonyOS 2.1 işletim sistemi ile kutulardan çıkacak.
P50, 50MP f/1.8 diyaframa sahip ana kamera, 13MP f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera, 12 MP /3.4 diyaframa sahip telefoto ile desteklenen üçlü kamera sistemi ile donatıldı.
Telefonun ön tarafında ise 4160 x 3120 piksele kadar görüntü çözünürlüğünü destekleyen 13 MP f/2.4 diyaframa sahip geniş açılı selfie kamerası bulunuyor. 4.100 pil gücü ile gelen telefon 66W Super Hızlı Şarj ile gelmekte.
Depolama sistemine bakıldığında 6GB/8GB Ram ve 128 GB ve 256 GB dahili depolama sunmakta. Bunlara ek olarak ekran içi parmak izi sensörü ve suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikasına sahip olacak.
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Kripto Para
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Finansal hizmet devi Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk NFT’lerinin günlük ticaret hacmi, 30,000 Ethereum’u geçerek 100 milyon doları aştı. Visa’nın CryptoPunk satın alması, kripto endüstrisini takip eden bazı kişileri şaşırttı. Ayrıca bu haber bir çok kişiye de ilham vermiş olacak ki CryptoPunk tam olarak bir çılgınlığa dönmüş durumda.
CryptoSlam’den alınan verilere göre CryptoPunk ticaret hacmi 23 Ağustos günü içerisinde 30,000 Ethereum’u aştı. Bu da şu anki kur itibariyle 100 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. Normal bir günde bu miktar, 1000 ile 3000 Ethereum arasında değişiklik gösteriyor. Satılan toplam CryptoPunk NFT sayısı ise 380 adete ulaşmış durumda. Normal bir günde ise 15 ile 40 adet arası bir CryptoPunk NFT satışı gerçekleşiyor.
Ağustos ayı CryptoPunk NFT’leri için oldukça verimli bir ay oldu. Henüz ay bitimine 1 hafta kala NFT’lerin toplam ticaret hacmi 120,000 Ethereum’u aşmış durumda. Bu da anlık kurdan 350 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. CryptoPunk’ların patlamaya başladığı geçen ay toplam satış hacmi 135 milyon dolara ulaşarak 100 milyon dolar barajını yıkmıştı. CryptoPunk’lar ise bu tarihe kadar toplamda 815 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış durumda.
Visa’dan gelen CryptoPunk açıklamasının ardından satışların patlamasıyla NFT’lerin birim fiyatlarında da ciddi artış yaşanıyor. Bir CryptoPunk NFT’sine sahip olmanın ortalama bedeli 50-80 Ethereum arasında değişirken bugün itibariyle bu değer 150 Ethereum’a çıkmış durumda. Larva Labs’in resmi verilerine göre bugün itibariyle en ucuz CryptoPunk NFT’si 76 Ethereum’un üzerinde fiyatlanıyor. Bu da anlık kurdan 250 bin doların üstünde bir miktara tekabül ediyor. En pahalı olanlarının fiyatlamaları ise sondaki sıfırların sayısından ötürü okunamıyor. Özetle uçmuş durumda. Fiyatların daha da artması bekleniyor.
CryptoPunk NFT’leri genel olarak NFT piyasasını da hareketlendirmiş durumda. Dün yaşanan patlamayla en önemli NFT pazaryerlerinden birisi konumunda olan OpenSea’nin dünki ticaret hacmi Ethereum olarak 195 milyon dolara gelmiş durumda. Dune Analytics verilerine göre normalde bu değer 50 ile 100 milyon dolar arasında değişiklik göstermekte. OpenSea üzerinden gerçekleşen aylık toplam hacim ise Ağustos ayı henüz tamamlanmadan 1.8 milyar dolara yaklaşmış durumda. Geçen ay platform üzerinden 458,000 NFT satışı gerçekleşirken bu ay bu rakam 1 milyonu aşmış durumda. NFT satın alan kişi sayısı da geçen ay 60 bin civarlarındayken bu ay 150 binden fazla. Toplamda ise 260 binden fazla kişinin OpenSea üzerinden NFT aldığı biliniyor. Geçen ay OpenSea tarihinin en iyi ayı olarak geçse de bu ay itibariyle OpenSea geçen ayki gelirini 6’ya katlamış durumda.
NFT (Non-Fungible Token), blok zinciri altyapısında oluşturulmuş yalnızca tek kopyası bulunan özgün ve dijital sanat eserlerini simgeliyor. Aslında NFT’ler günümüzde sanat eserleriyle sınırlandırılmış durumda değil. Neredeyse her şeyin NFT hali sahipliğinin satılabilmesi adına satışa çıkartılabiliyor. NFT yatırımcıları da bunları satın alarak bunlara olan sahipliklerini bildiriyorlar. Kimileri sanatı desteklemek amacıyla NFT alımı yaparken kimileri de gelecekte yeniden satmak üzere yatırım olarak NFT alımı yapıyorlar. Örneğin CryptoPunk NFT’leri 2017 yılında 10,000 adet özgün bir koleksiyon olarak Ethereum altyapısında oluşturulmuş. Henüz Ethereum’un resmi NFT standartı ERC-721 yokken çıkartılsa da bugün bu NFT’ler büyük bir patlama yaşıyor. 2017 yılında 0.3, 0.5 Ethereum gibi fiyatlara bu NFT’ler alınabilirken bugün belki de 100lerce Ethereum ediyor.
Kripto para piyasalarında oldukça önemli bir yer tutan NFT’ler sayesinde bu alanda faaliyet gösteren bir çok kripto para da değer kazanıyor. NFT piyasasının lideri konumundaki Ethereum, Visa’nın haberinin ardından fiyatını %8 arttırarak 3400 dolar seviyelerine yaklaştırmıştı. Geçen hafta da Solana altyapısıyla çıkan Degen Apes NFT’lerinin patlamasıyla Solana fiyatını tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırmıştı. NFT’ler gibi Axie Infinity gibi NFT tabanlı oyunlar da aynı zamanda yükselişlerini sürdürüyor.
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NFT’lerin henüz daha yaygınlaşmadığı ve bu teknolojinin çok başında olduğumuz düşünülüyor. Gelecekte her insanın hayatında gittiği konserlerin, bindiği uçak, tren biletlerinin, sanat galerilerinin, festivallerin NFT koleksiyonlarını tutabileceği cüzdanlara sahip olacakları sanılıyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi yeni bir ürününü daha tanıtıyor!
Ürün gamı belki de diğer akıllı telefon üreticilerinden daha fazla olan Xiaomi, önümüzdeki ay yeni bir ürünü daha tanıtacak. Twitter üzerinde attığı bir tweet ile duyuruyu yapan markanın yeni ürünün bir akıllı telefon olmasına büyük olasılık gözüyle bakılıyor.
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Xiaomi yeni ürünü için tarih verdi ve muhtemelen bir telefon olacak bu tanıtımın tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı. Şirketin muhtemelen yeni bir akıllı telefonu olacak ve bunun da Mi 11T serisinin tanıtımının olacağı konuşuluyor. Xiaomi, bu yıl çok sayıda Mi 11 ailesinden cihazı, Redmi Note 10 ailesi, uzun süredir gecikmiş olan Mi Pad 5 tabletleri ve birçok akıllı ev ürünü gibi birçok ürünü sunmuştu. Şimdi ise şirket gelecek ay başka bir lansman daha yapacağını duyurdu.
We promise this will be an exciting moment for all of you!
Save the date, don’t miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu
— Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021
Sıklıkla söylentileri dolaşan Mi 11T serisinin en azından etkinlikte görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. Xiaomi’nin nispeten yeni T serisi telefonlarının en sonuncusu olacağı da konuşulanlar arasında. 2019 yılında Mi 9T ve Mi 9T Pro’nun veya bir başka adıyla Redmi K20 serisi telefonların çıkışıyla büyük bir ivme yakalayan T serisi daha sonra geçen yıl Mi 10T ailesini Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro şeklinde devam etti.
Bu seneki 11T serisi de büyük oranda 10T ailesiyle benzerlikleriyle dikkat çekecek. Yani Lite, standart modeş ve Pro modelin gelmesi çok olası. Teknik özellik kısmında da Mi 11T modellerinin AMOLED ekran ile birlikte geleceğini söylemişti. Aynı zamanda Mi 11’de 144Hz olan yenileme hızının Mi 11T’de 120Hz‘e düştüğünü de söyleyen Digital Chat Station, yeni gelen sızıntılara göre haklı gözüküyor. Sızıntılara göre Xiaomi Mi 11T Pro üzerinde 120Hz yenileme hızına, 20:9 en boy oranına sahip bir AMOLED ekran taşıyacak.
16MP‘lik bir ön kamera taşıyacak. Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera (OmniVision OV64B) ile gelmesi beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, söylentilere göre bu kameranın hemen yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı (IMX355) sensörü ve 5MP‘lik bir “telemakro” kameraya sahip olacak.
Performansını Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+‘dan alması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, kesin olmamakla beraber Dimensity 1200 yonga setine de sahip olabilir. Muhtemelen Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacak. Sızıntılara göre 5000mAh‘lik devasa bir batarya ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, bu bataryayı 120W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Piyasada birçok model de bulunmayan bir Watt değeri ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, gerçekten 120W hızlı şarj desteği sunarsa çok konuşulur diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre fiyatının 600 Dolar bandında olması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro yüksek ihtimalle serinin en güçlü modeli olacak.
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