Huawei, HarmonyOS 2.1 ile Geliyor

Ürün gamı belki de diğer akıllı telefon üreticilerinden daha fazla olan Xiaomi, önümüzdeki ay yeni bir ürünü daha tanıtacak. Twitter üzerinde attığı bir tweet ile duyuruyu yapan markanın yeni ürünün bir akıllı telefon olmasına büyük olasılık gözüyle bakılıyor.

Xiaomi yeni ürünü için tarih verdi ve muhtemelen bir telefon olacak bu tanıtımın tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı. Şirketin muhtemelen yeni bir akıllı telefonu olacak ve bunun da Mi 11T serisinin tanıtımının olacağı konuşuluyor. Xiaomi, bu yıl çok sayıda Mi 11 ailesinden cihazı, Redmi Note 10 ailesi, uzun süredir gecikmiş olan Mi Pad 5 tabletleri ve birçok akıllı ev ürünü gibi birçok ürünü sunmuştu. Şimdi ise şirket gelecek ay başka bir lansman daha yapacağını duyurdu.

