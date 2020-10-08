Akıllı Telefon
Huawei FreeBuds Pro inceleme – Android tarafının en iyisi olabilir!
Huawei FreeBuds Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en gelişmiş tam kablosuz kulaklığını inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Huawei FreeBuds Pro inceleme
İlk olarak tasarım tarafıyla başlayalım. Ürünün seramik beyazı, soğuk gümüş ve karbon siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Özellikle bizim de inceleme konuğumuz olan soğuk gümüş rengi gerçekten çok beğendik. Zira hem kutunun hem de kulaklıkların kendisi bu renk ile oldukça karizmatik görünüyor. Tasarım tarafında asıl konuşmamız gereken konu cihazın yapısı. Zira bu sefer kulakiçi silikonlu bir tasarıma geçildi. Bunun temelde iki avantajı var. Birincisi açık tasarıma göre daha iyi izole olan ses ve pasif gürültü engellemenin iyileşmesi. Bir diğeri ise son sesle müzik dinlerken, kulaklığın dışarıya çok az ses kaçırıyor olması.
Oldukça hafif bir kulaklık olan FreeBuds Pro‘da kulaklıkların kendisi 6.1 gram, kutunun kendisi ise 60 gram. Ayrıca modelde IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı bir suya dayanıklılık sertifikası olduğunu belirtelim. Cihaz kontrollerinin pek çoğu, bu sefer kulaklığı sıkma hareketiyle gerçekleştiriliyor. Başta buna alışması biraz zor oluyor, ancak yerini ve hareketin kendisini öğrendikten sonra problem ortadan kalkıyor. Sesi açma ve kısma için ise dokunmatik panel üzerinden yukarı aşağı hareketi yapmamız yeterli oluyor.
Bluetooth 5.2 bağlantısıyla gelen kulaklık, çift Bluetooth antenli dünyanın ilk TWS kulaklığı. Bu sayede hem hızlı hem de verimli bir bağlantı sağlanıyor. Ayrıca cihazda aynı anda iki cihaz desteği var. Yani bir yandan dizüstü bilgisayarınızı bir yandan da telefonunuzu eşleşeyebiliyorsunuz. Böylece dizüstü bilgisayarınızda oyun oynarken, telefonunuza çağrı geldiğinde tekrar bağlantı yapmaya gerek kalmıyor. Modelin üzerinde iki adet dış, bir adet iç olmak üzere üç mikrofon yer alıyor. Mikrofon ile aldığımız görüşme kaydını videomuzdan dinleyebilirsiniz.
Huawei FreeBuds Pro inceleme yazımıza ses performansıyla devam edelim. Cihaz 11 mm dinamik sürücüleriyle gerçekten yüksek ve kaliteli ses sunmak açısından TWS kulaklıklar arasında çok iyi bir yerde bulunuyor. Tabii ki bass’lar bir kulaküstü kulaklık gibi değil, ancak TWS kulaklıklara göre çok doygun ve temiz. Bu arada oyun oynarken veya müzik dinlerken herhangi bir gecikme/senkronizasyon sorunu olmadığını söyleyelim. Son olarak pil konusundan söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ise ANC açıkken 4.5 saat, ANC kapalı modda ise 7 saate varan bir kesintisiz müzik performansı bulunuyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise sırasıyla 20 saat ve 30 saat olarak bu süreleri görebiliyoruz. Kulaklıkların şarj olması yaklaşık 40 dakika, kutunun şarj olması ise 60 dakika sürüyor. Ayrıca kulaklıkları, tersine kablosuz şarj desteğiyle akıllı telefonlarla da şarj edebiliyoruz.
Sonuç
Sonuç olarak Huawei FreeBuds Pro, tavsiye edilen satış fiyatıyla 1499 TL‘ye listeleniyor. Üst düzey diğer kulaklıkları da kullanmış bir ekip olarak, Freebuds Pro’nun şu anda Android için en iyilerden bir tanesi olduğu su götürmez bir gerçek. Bu özellikler nedeniyle cihaza Editör’ün Seçimi ve Tasarım ödüllerini layık gördük.
Akıllı Telefon
UMIDIGI A9 Pro modeli uzaktan sıcaklık ölçebiliyor
UMIDIGI A9 Pro modeli, dörtlü kamera düzenine ek olarak kızılötesi termometre sensörü gibi dikkat çekici bir özellikle tanıtıldı. Çinli telefon üreticisi UMIDIGI, telefonun bütçe dostu bir fiyatla(119 dolar) 16 Ekim‘de piyasaya sürecek.
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UMIDIGI A9 Pro modelinin tanıtılması için yakın zamanda bir basın bülteniyle birlikte ürün tanıtım videosu paylaşıldı. Telefon, alışılmadık bir özellikle geliyor: kızılötesi termometre. Pandemi sürecinden dolayı kızılötesi termometresi olan telefonlar ilgi görecektir. Ek olarak; UMIDIGI, daha önceden de telefonlarında kızılötesi sıcaklık ölçer bir sensör kullanmıştı. Bu sensör, tanıtım bülteninden aldığımız bilgiye göre insanlar üzerinde çalışıyor, bu termometrenin nesnelerdeki sıcaklığı ölçüp ölçmediği konusunda henüz bir bilgimiz yok.
UMIDIGI A9 Pro özellikleri neler?
UMIDIGI A9 Pro modeli, giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ekran özellikleri, 6.3 inç, IPS, FHD+ ,2340 × 1080 pikselli , damla çentikli ve 2,5D hafif kavisli şekilde olacak. Telefonumuzun seç ve güç tuşları sağda konumlandırılıyor. Cihazımızın solunda ise kızılötesi termometre için özel bir kısayol düğmesi ve SIM Kart yuvası bulunuyor. Arka panele gelirsek, bir parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.
Giriş seviyesi fakat güç isteyen bu cihazımız, Mali G72 MP3 GPU ile birlikte Mediatek Helio P60 SoC yonga setiyle destekleniyor. A9 Pro ‘nun , UFS 2.1 teknolojisiyle beraber, sırasıyla 4GB / 64GB ve 6GB/ 128GB olmak üzere 2 tane depolama seçeneği mevcut.
UMIDIGI A9 Pro, arkada dört sensörlü dikdörtgen şeklinde bir kamera düzenine sahip. Ana lens 48MP f / 1.79 Sony sensörüdür. Ancak, bu sensör yalnızca 6 GB/ 128GB depolama seçeneğinde bulunuyor. Cihazın 4 GB/ 64GB modelinde 32MP Sony sensörü bulunuyor. Diğer lensler, 16MP 120 ° FOV ultra geniş, iki 5MP derinlik ve makro sensör içeren her iki varyantta da aynı . Ön tarafta 32 MP selfie kamerası bulunuyor.
Ek olarak, A9 Pro, insanların vücut ısısını dokunmadan ölçmek için arka panelde bir kızılötesi sensöre de sahip. Diğer özellikler ise 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Galileo şeklinde. Pilimiz 4150 mAh gücünde ve pil USB-C üzerinden 10W ile şarj edilebiliyor. UMIDIGI bu modeli, Orman Yeşili ve Onyx Siyah renk seçenekleriyle 16 Ekim 2020 tarihinde tüketicilerle buluşturacak
Akıllı Telefon
Huawei Mate X2 yeni patent listesinde yer aldı!
Huawei Mate X2′ nin çıkış tarihine henüz oldukça zaman var ancak yeni alınan patent sayesinde model numarası ve tasarım şekli ortaya çıkmış olabilir.
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Huawei Mate X2 nasıl gözükecek?
Görünüşe göre Huawei Mate X2 yakın zamanda gelmeyecek ancak bu Huawei‘nin cihaz üzerinde çalışmaya devam etmediği anlamına gelmiyor. Bunun için en yeni kanıtlardan biri de Huawei’in CNIPA’ya (Çin Patent Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulunması ve model numarasıyla ilgili açıklamalar yapması oldu.
Yeni patent bize, daha önce görülen Mate X‘ e nazaran içe doğru katlanan bir tasarım ve delikli bir kesim ile düz boyutlandırılmış dış ekrana sahip daha rafine bir versiyonunu gösteriyor. Cihaz ayrıca dikdörtgen bir kesik içine yerleştirilmiş beş arka kamera ile birlikte geliyor. En üstteki sensör bize muhtemel dikdörtgen şekle sahip bir periskop modülünü işaret ediyor.
Son söylentilere göre Mate X2, çentiksiz 8.03 inç ana ekrana ve 4.5 inç harici panele sahip olacak. Genel tasarım yan tarafa gömülmüş parmak izi tarayıcısına kadar Samsung Galaxy Z Fold 2′ yi oldukça andırıyor.
Burada Mate X2‘nin avantaja sahip olabileceği alan patentin gösterdiği gibi menteşe bölümünde, düz kapatıldığında herhangi bir açıklık kalmıyor. Fakat yine de bu sadece bir patent, bu yüzden piyasaya çıktığında tamamen farklı olabilir. Ayrıca Mate X2’ nin TET-AN00 model numarasına sahip olacağı ve Teton kod adı Çinli sızıntı kaynağı DigitalChatStation tarafından açıklanmıştı.
Akıllı Telefon
LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa sunulacak modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Üst segment ile geri dönen LG, bakalım bu telefonuyla bizlere neler sunuyor?
Not: Videoyu hazırladıktan sonra cihaz Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı.
LG Velvet aldığınızda verilecek LG PL2 bluetooth hoparlör hediye kampanyasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.lgkampanya.com/lg-velvet-pl2-kampanyasi
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LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet ve hediyeleri
Ürünün fiyatı incelemeyi çektiğimiz an itibarıyla belli değildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada 7499 TL’lik bir fiyat duyuruldu. Kısa bir süreliğine LG Velvet alan kullanıcılara, LG PL2 model Bluetooth hoparlör ile birlikte kırılmaz cam ve kılıf hediye edilecek.
LG Velvet inceleme – Tasarım
Cihazın güçlü bir tasarımı var. Zira önü ve arkası cam, yan çerçeveleri de alüminyum malzeme kullanan modelde bununla birlikte kavisli ekran kullanılması oldukça premium bir his uyandırmayı başarmış. Telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü, kullandığımız süre boyunca oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştı. Telefonun tasarımında en çok beğendiğimi nokta ise stereo hoparlör oldu. Çünkü hem stereo olması, hem de ses çıkış gücü ve kalitesi anlamında oldukça başarılı. Ses konusunda telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olduğunu belirtelim.
6.8 inç ekran boyutuyla gelen telefon Full HD+ çözünürlük ve P-OLED panel kullanıyor. OLED tabanlı bu panel sayesinde her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca ekran parlaklığı da güneş ışığının altında dahi oldukça yeterli oluyor.
Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin üzerine bildiğiniz gibi 855 ve 865 modelleri gelmişti. Her ne kadar çok güncel olmasa da, bir amiral gemisi işlemcisi olduğu için performans anlamında hem genel kullanım hem de oyun noktasında iyi sonuçlar veriyor. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu da belirtelim.
Cihazda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Tabii ki yapay zeka ve gece modu gibi günümüzün ihtiyaç duyulan ek özellikleri de cihazda yer alıyor. Yaptığımız çekim örneklerini videomuzdan görüntüleyebilirsiniz. Video tarafında ise 1080p Full HD’de 60 FPS, 4K’da ise 30 FPS ile sınırlıyız.
Son olarak 4300 mAh batarya ile gelen LG Velvet modelinde, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Yaptığımız PCMark Battery testinde şaşırtıcı şekilde iyi sonuç alan cihaz, 12 saatlik test sonucu ile oldukça güzel bir değer verdi.