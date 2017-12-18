Huawei’nin Orta Üst Seviye Cihazı Enjoy 7S Tanıtıldı.

Huawei’in orta-üst seviye sınıfındaki modeli Enjoy 7s tanıtıldı. 22 Aralık’ta satışa sunulacak

Pazartesi günü Çin’in sertifika kurumu TENAA’da görünen Enjoy 7S modeli bugün resmi olarak tanıtıldı. Çin’de gerçekleştirilen tanıtımda cihazın özellikleri, fiyatı ve satış tarihleri açıklandı.

5.65 inç büyüklüğünde Full HD+(2160 X 1080) çözünürlüklü FullView ekran, sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) ve Mali-T830 MP2 grafik işlemci, 32GB hafıza / 3GB ram veya 64GB hafıza / 4GB ram seçenekleri sunulmakta.

Kamera tarafındaysa arka tarafta 13 + 2 MP olarak iki kamera bulunurken 2MP’lik kamera sanatsal portreler için yapay zemin bulanıklığına yardımcı olmakta. Özçekim içinse ön tarafta bir adet 8MP kamera bulunmakta. Bu cihaza 3000mAh kapasiteli ve hızlı şarj için super charge teknolojili pil güç vermekte.

Huawei yeni cihazı Enjoy 7S’i Siyah, Mavi, Rose Altın ve Altın / Şampanya renkleriyle 3GB ram/32GB hafıza için $226, 4GB ram/64GB hafıza için $256 fiyat etiketiyle 22 Aralık tarihinde kullanıcılara sunacak. Ayrıca yeni model çoktan ön siparişe açılmış durumda.