Bu videoda HUAWEI’nin Finlandiya Helsinki’de kurduğu Health Lab’i (Sağlık laboratuvarı) geziyoruz. Burada HUAWEI mühendisleri akıllı saatleri nasıl geliştirdiğini, bir spor yaparken verilerin saatten nasıl toplandığını ve işlendiğini en açık haliyle görmüş olduk.

Engelli atletizm, engelli kayak, bisiklet, koşu, yüzme ve kayak gibi birçok farklı alanda testler gerçekleştiriliyor. Her bir sporcunun harcadığı oksijenden, efora kadar verilerin tamamı eksiksiz bir şekilde kaydediliyor. Ve bu sağlık verileri işlenerek son tüketiciye hatasız bir veri aktarımı yapan saatler ortaya çıkıyor.

Peki siz HUAWEI’nin Health Lab’i hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz HUAWEI akıllı saatleri kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız hangisini kullanıyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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