HTC bir süre önce fotoğrafları ve sloganı internete sızmış olan yeni akıllı telefon modeli One X10’u, Rusya’da resmen duyurdu.

HTC’nin yeni orta segment telefonunun en büyük özelliği 4000 mAh bataryası olacak olan telefon neredeyse iki gün boyunca şarj edilmeden kullanılabilecek. Telefonun düşük çözünürlüklü ekranı uzun batarya ömrünü sağlayan etmenlerden bir tanesi. Ancak telefon satışa çıktığında bunu tam olarak görebileceğiz.

Telefonda 2017 model orta sınıf bir telefonda isteyebileceğiniz hemen hemen her özellik yer alıyor. 5.5 inç büyüklüğündeki ekran 1080p çözünürlüğe sahip. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Helio P10 işlemci yer alıyor. Ayrıca 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun arka tarafında 16 MP, ön tarafında ise geniş açılı 8 MP kamera yer alıyor.

Telefonda metal çerçeve ve parmak izi sensörü gibi üst seviye telefon özellikleri de yer alıyor. Ancak telefondan üst sınıf bir şeyler beklemek hata. Bunun yerine batarya ömrü ise inanılmaz. One X10 HTC’nin Rus sitesi 19.990 rubleden satışa çıktı. Bu da kabaca 1250 TL yapıyor.