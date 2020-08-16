Akıllı Telefonlar
HTC Wildfire E Lite teknik özellikleri ile Google Play Console’da gözüktü!
HTC, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı ve giriş seviyesi yeni telefonunu Wildfire E2 model ismiyle Rusya’da tanıtmıştı. Ancak Tayvanlı şirketin Wildfire adı altında daha ucuz bir model üzerine çalıştığı ortaya çıktı. HTC Wildfire E Lite ismine sahip bu modelin geçtiğimiz saatlerde Google Play Console’da teknik özellikleri yer aldı.
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HTC Wirldfire E Lite Teknik özellikleri
18:9 ekran kasa oranına sahip modelde 720×1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere telefonun herhangi bir çentiği olmaması dikkat çekici.
Gücünü Mediatek’in Helio A20 çipsetinden alan HTC Wildfire E Lite, 2 GB RAM kapasitesine sahip ve Android 10 ile piyasaya sunulacak.
Cihazın ne zaman ve hangi fiyattan satılacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei MateBook X, fansız bir tasarım ile geliyor!
Çinli üretim devi Huawei, önümüzdeki hafta içinde birkaç yeni cihaz piyasaya sürecek. Ayrıca şirket yeni patentler üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda çıkması beklenen ürünlerin Huawei FreeGo Bluetooth hoparlör ve EyeCare II olduğu biliniyor. Bu iki ürünün çıkışı beklenirken Huawei‘nin yeni bir MateBook üzerinde çalıştığına dair söylentiler ortaya çıktı.
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Huawei MateBook X yeni bir model ile mi gelecek?
Popüler bir sızıntıcı Weibo üzerinden, Huawei‘nin fansız yeni bir MateBook X üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu, ısı borusunun soğutma için ekran içine bağlandığı ilk fansız model olacak. Cihaz bu ısı borusunu pasif bir radyatör olarak kullanacak. Bu cihaz türünün ilk örneği olacağı için henüz performansı hakkında detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Son zamanlarda Çin Patent Ofisi‘nde yeni Huawei MateBook için bir patent görüntülenmişti. Bugün ortaya çıkan raporun ardından bu patentin MateBook X modeline ait olduğu hakkında tahminler oluştu.
Bazı söylentilere göre yeni MateBook X, 13 inçlik bir ekran ve basınca dayanıklı dokunmatik bir yüzey ile gelecek. Cihazın en çok dikkat çeken özellikleri inceliği ve hafifliği olacak. Fanların kalkması ile birlikte bilgisayarda önemli bir hafifleme olabilir. Ortaya çıkan spekülasyonlara göre yeni Huawei MateBook X, 19 Ağustos’ta resmi olarak gelecek. Fakat henüz bu konuda kesin bir açıklama bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Huawei‘nin çalışanı olduğu düşünülen bir Twitter kullanıcısı, Huawei Mate 40 serisinin teknik özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Mate 40 serisi taban model ve Pro model olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. Telefonların çıkışı planlandığı gibi Eylül ayının ortasında gerçekleşecek. Ayrıca geçtiğimiz gün cihazların yeni Kirin 9000 yonga seti ile geleceği de onaylandı.
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Huawei Mate 40 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Mate 40 Pro, BOE ve LG tarafından üretilen 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip şelale ekran ile gelecek. Pro modelde 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve 80 MP ultra geniş açılı kamera bulunması bekleniyor. Bu iki kameraya yüksek optik yakınlaştırmaya sahip periskop kamera ve ToF sensörü eşlik edecek. Kaynağa göre Mate 40 Pro, “sıvı lens” kullanacak. Sıvı lens çözümü daha stabil bir kamera deneyimi sunacak gibi görünüyor. Mate 40 ise 6.67 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip hafif kavisli bir ekran ile gelecek.
Mate 40, arka tarafta 50 MP sıvı lens kullanan ana kamera ve 20 MP ultra geniş açılı kamera kullanacak. Bu iki kameraya ek olarak 8 MP periskop kamera ve Lazer-AF sensörü bulunacak. Her iki akıllı telefonda da 3D Face ID mevcut olacak. Batarya tarafında ise 4300, 4600 ve 5000 mAh olmak üzere üç farklı pil değeri bulunuyor. Üçüncü model belki de Mate 40 Pro+’a ait olabilir.
Mate 40 Pro hakkında bazı fiyat sızıntıları bulunuyor. Cihazın 128, 256 ve 512 GB olmak üzere üç farklı varyasyonu mevcut. Fiyatlandırma olarak ise sırasıyla 5999, 6499 ve 7399 yuan (863$, 935$, 1064$) olacağı söyleniyor. Bu kaynak daha önce çok kez Huawei ve Honor telefonlarla ilgili doğru tahminlerde bulundu. Kesin bilgi için Eylül ortasında yapılacak lansmanı beklememiz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, yeni güncellemesini aldı!
OnePlus, geçmişte çıkardığı tüm cihazlara güncelleme ve güvenlik yamalarını tam ve zamanında vermesiyle öne çıkan bir şirket. Ağustos 2020 güvenlik yaması daha önce pixel cihazlara ve birkaç Samsung telefon için piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise bu yama OnePlus 8 serisi akıllı telefonlara geliyor.
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OnePlus 8 serisinin yeni güncellemesi neler içeriyor?
Temmuz ayında OnePlus tarafından yayınlanan güncelleme, OnePlus Buds desteği ve yeni saat stillerini getirmişti. Bunun yanında Temmuz 2020 Android güvenlik güncellemesi cihazlara eklenmişti. Bunun yanında birkaç ufak hata düzeltmesi ve yenilik bulunuyordu. Ağustos ayı güncellemesi ise OnePlus açısından küçük bir güncelleme olmuş denilebilir. Yeni güncelleme sadece bazı ufak hataları gideriyor ve Ağustos ayı Android güvenlik güncellemesini cihazlara ekliyor. Ayrıca kamera tarafında da bazı çekim sorunları gideriliyor.
OnePlus 8 serisinin Ağustos ayı güncelleme notlarına göz atacak olursak, en önemli düzeltmelerden biri çakışan karakter sorununun çözülmüş olması. Bu problem pek çok kullanıcıda oluşuyordu ve rahatsız edici bir sorundu. Bunun haricinde ufak hata düzeltmeleri ve sistem kararlılığında iyileştirmeler bulunuyor. Kamera tarafında ise ön kamera artık daha optimize bir şekilde çekim gerçekleştiriyor. Bu güncellemenin temel hedefi Ağustos ayı Android güvenlik yamasını verebilmek olduğu için çok fazla yenilik bulunmuyor. Umuyoruz ki ileriki güncellemelerde ekran tarafındaki sorunlar çözüme kavuşur.