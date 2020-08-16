HTC Wildfire E Lite teknik özellikleri ile Google Play Console’da gözüktü!

Çinli üretim devi Huawei, önümüzdeki hafta içinde birkaç yeni cihaz piyasaya sürecek. Ayrıca şirket yeni patentler üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda çıkması beklenen ürünlerin Huawei FreeGo Bluetooth hoparlör ve EyeCare II olduğu biliniyor. Bu iki ürünün çıkışı beklenirken Huawei‘nin yeni bir MateBook üzerinde çalıştığına dair söylentiler ortaya çıktı.

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Huawei MateBook X yeni bir model ile mi gelecek?

Popüler bir sızıntıcı Weibo üzerinden, Huawei‘nin fansız yeni bir MateBook X üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu, ısı borusunun soğutma için ekran içine bağlandığı ilk fansız model olacak. Cihaz bu ısı borusunu pasif bir radyatör olarak kullanacak. Bu cihaz türünün ilk örneği olacağı için henüz performansı hakkında detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Son zamanlarda Çin Patent Ofisi‘nde yeni Huawei MateBook için bir patent görüntülenmişti. Bugün ortaya çıkan raporun ardından bu patentin MateBook X modeline ait olduğu hakkında tahminler oluştu.

Bazı söylentilere göre yeni MateBook X, 13 inçlik bir ekran ve basınca dayanıklı dokunmatik bir yüzey ile gelecek. Cihazın en çok dikkat çeken özellikleri inceliği ve hafifliği olacak. Fanların kalkması ile birlikte bilgisayarda önemli bir hafifleme olabilir. Ortaya çıkan spekülasyonlara göre yeni Huawei MateBook X, 19 Ağustos’ta resmi olarak gelecek. Fakat henüz bu konuda kesin bir açıklama bulunmuyor.