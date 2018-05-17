23 Mayıs’ta tanıtılacak HTC U12+ ortaya çıktı!

HTC’nin oldukça başarılı olan ve şık tasarıma sahip U11 modeli yenileniyor. Ortaya çıkan detaya göre 23 Mayıs’ta tanıtılacak olan telefon, çift kameralı olarak dikkat çekiyor. Tasarımsal olarak U11’e ve Desire 12’ye benzeyen U12+, büyük erkanlı yapıda geliyor.

HTC U12+ Teknik Özellikleri

Ortaya çıkan detaya göre 8.7 mm incelik sunan U12+, bombeli yapısında 9.7 mm inceliğinde. 188 gr ağırlığı ile kallavi bir telefon olacak telefon IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık da sunacak.

Android 8.0 Oreo tabanlı HTC Sense ve HTC Edge Sense 2’ye sahip cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 845 ile geliyor. 6 inçlik Quad HD+ ekranı ve HDR 10 desteği olarak kaliteli bir ekran da sunuyor olacak. Diğer özellikler de 6 GB bellek, 64 GB ve 128 GB depolama sunan U12+, 2 TB’a kadar MicroSD kart desteği de sağlıyor.

Kamera tarafında UltraPixel teknolojili 12 MP geniş açılı ve 16 MP telefoto kamera sunan HTC U12+, 2x optik ve 10x dijital zoom seçeneği sağlıyor. Önde ise 8 MP portre modu destekli bir kamera sunan cihaz, video kaydı konusunda 4K 60 fps ve FHD’de 240 fps ağır çekim de sağlayamayı başarıyor. Ön kamerada ise FHD çekim yapabildiğini de belirtelim.

Ses konusunda her zaman olduu gibi Hi-Res desteği ve USonic teknolojisini sunan telefon müzikseverlerin de ilgisini çekebilecek gibi görünüyor. Son olarak 3.500 mAh batarya ile tüm günü geçirebilecek cihaz Quick Charge 3.0 ile hızlı bir dolum da sağlayabilecek.

Ülkemize gelme ve çıkış tarihi şu anda kesin olmasa da 23 Mayıs’taki lansman sonrası detaylar gelmeye başlayacaktır. Bakalım HTC U11’ın yarattığı etkiyi yaratabilecek mi göreceğiz.