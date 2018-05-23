HTC U12+ için DxOMark skoru yayınlandı

HTC U12+ modeli bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Bizim de bir ön incelemesini yayınladığımız telefonla ilgili kamera değerlendirmeleri yapan DxOMark, cihazın genel kamera skorunu paylaştı. Buna göre ortalamda 103 puan alan telefon, Huawei P20 Pro modelinin arkasından ikinci sıraya yerleşti.

HTC U12+ DxOMark değerlendirmesi ne söylüyor?

Ortalama 103 puan alan telefonun fotoğraf puanı 106 iken video performansı 95 olarak dikkat çekiyor. Yayınlanan incelemede kameranın kesinlik ve dinamik aralık kritlerinde endüstri lideri olduğu belirtilirken, doku ve parazit kriterlerinde güzel bir denge sağladığı söyleniyor.

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Değerlendirmede 2x yakınlaştırma özelliği ve “ışık hızında” otomatik odaklamadan övgüyle bahsedilmiş. Övgüyle söz edilen maddeler genellikle fotoğraf performansıyla ilgili olsa da video tarafında efektif stabilizasyon, hızlı otomatik odaklama, mükemmel poz ve dinamik aralık ile birlikte düşük ışıkta şartlarında az kirlilik olması cihazın artı yönlerinden. Olumsuz taraflarda ise düşük ışıkta optik zoom yaptığınızda detaylarda kayıp yaşanması gibi durumlardan söz edilmiş.

Tüm incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.