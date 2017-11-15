HTC U11’e Oreo Güncelleme Dağıtımı Başladı!

HTC’nin amiral gemi modellerinden U11, merakla beklenen Oreo güncellemesini Tayvan’da dağıtmaya başladı.

HTC, ürün konusunda başarılı olduğu kadar Android sürüm güncellemelerinde de öncü firmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Bir süredir özellikle U11 kullanıcılarının merakla beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesi ise bugün itibariyle dağıtıma başlanmış oldu. İlk olarak Tayvan’da ortaya çıkan güncelleme, Aralık ayına kadar tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

1.33 GB boyutunda gelen güncelleme ile Android 8.0’ın özellikleri, mevcut hata düzeltmeleri, ve geliştirmeler de geliyor iken Kasım ayı güvenlik güncellemesi de pakete dahil edilmiş.

Kısa süre içerisinde U Ultra ve 10 modeline de gelecek güncelleme 2018 yılına kadar bu üç cihaz için dünya genelinde yayılmış olması bekleniyor.