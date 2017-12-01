Piyasaya çıkalı bir ay olan HTC U11 Life bugün itibariyle Android 8.0 Oreo sürümüne yükseliyor.

Geçtiğimiz günlerde HTC, firmanın amiral gemisi modeli olan U11’i Oreo sürümüne güncellemeye başlamıştı. Firmanın son piyasaya sürdüğü cihaz olan U11 Life için ise Oreo güncellemesini çok bekletmeyeceği sözünü veren HTC, bugün sözünü tutarak U11 Life modeli için de Oreo güncellemesine başladı.

HTC U11 Life firmanın U11 modelinde kullandığı Edge Sense teknolojisine sahip ilk orta üst segment modeli. Edge Sense özelliği ile telefonu sıkıştırarak tanımlı özelliği kullanabilirsiniz. Örneğin kamerayı açıp fotoğraf çekmek gibi. Edge Sense dışında suya ve toza karşı dirençli olan, 5.2 inç büyüklüğünde Full HD ekran, Snapdragon 630 ve özel U-Sonic kulaklık ile gelen akıllı telefon modeli orta üst segment için gayet iyi bir cihaz.