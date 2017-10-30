HTC U11 Life Hakkındaki Söylentiler Kesinleşmeye Başladı

HTC U11 Life Hakkındaki Söylentiler Kesinleşmeye Başladı

30 Ekim, 2017 Akıllı Telefonlar, HABER, Mobil 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Bu ayın başlarında HTC U11 Life’ın 400 euro civarına dair bir kaç söylenti havada uçuşuyordu. Fakat yeni gelişmeler sonucunda, bu söylentiler daha kesin bir şekil almaya başladı.

Cihazın yeni bir görüntüsü yayımlandı ve bu görüntüye göre, cihaza yeni bir renk seçeneği eklendi. Yeni eklenen parlak siyah renk, aynı zamanda yeşilimsi bir tona da sahip olacak. Önceden de bilindiği gibi cihazın diğer iki renk seçeneği ise safir mavisi  ve kar beyazı olacak.

Cihazın sahip olacağı özelliklere ve fiyatına gelecek olursak; 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip model, 369 euro değerinde olacak. Bazı bölgelerde muhtemelen ek olarak 4GB RAM ve 64GB‘lık depolama alanı olan bir modeli daha mevcut olacak. Söylentilerin belirttiği özellikler ve fiyat aralığı her ne kadar küçülmeye başlasa da, bunların söylenti olduğunu unutmamak gerek ve cihaz ile ilgili pek çok şeyin değişebileceğini de belirtmemiz gerekiyor.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore