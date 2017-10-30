HTC U11 Life Hakkındaki Söylentiler Kesinleşmeye Başladı

Bu ayın başlarında HTC U11 Life’ın 400 euro civarına dair bir kaç söylenti havada uçuşuyordu. Fakat yeni gelişmeler sonucunda, bu söylentiler daha kesin bir şekil almaya başladı.

Cihazın yeni bir görüntüsü yayımlandı ve bu görüntüye göre, cihaza yeni bir renk seçeneği eklendi. Yeni eklenen parlak siyah renk, aynı zamanda yeşilimsi bir tona da sahip olacak. Önceden de bilindiği gibi cihazın diğer iki renk seçeneği ise safir mavisi ve kar beyazı olacak.

Cihazın sahip olacağı özelliklere ve fiyatına gelecek olursak; 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip model, 369 euro değerinde olacak. Bazı bölgelerde muhtemelen ek olarak 4GB RAM ve 64GB‘lık depolama alanı olan bir modeli daha mevcut olacak. Söylentilerin belirttiği özellikler ve fiyat aralığı her ne kadar küçülmeye başlasa da, bunların söylenti olduğunu unutmamak gerek ve cihaz ile ilgili pek çok şeyin değişebileceğini de belirtmemiz gerekiyor.