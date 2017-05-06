HTC U Ultra’nın Safir Camı Çizilmelere Karşı Çok Dayanıklı

HTC, U Ultra’nın safir kristal ekranının çok sağlam olduğunu söylerken yalan söylemiyormuş ve bu iddia şimdi bir çok test tarafından da doğrulanıyor.

JerryRigEverything isimli YouTube kanalında U Ultra’nın ekranı çizilmeye çalışıldı ve bugüne kadar en zor çizilen telefon oldu. Telefonda çizikler 8. seviye Moh sertliğinde belii olmaya başlıyor. Yani büyük bir ihtimalle U Ultra normal bir kullanımda pek çizilmeyecek.

Safir ekran şirket için büyük bir başarı. Apple bunu seri üretimde gerçekleştiremiyor. Apple’ın üreticilerinden bir tanesi safir cam kaplamayı geliştirmek isterken batma noktasına gelmişti. Vertu’da senelerdi aşırı pahalı telefonlarında safir cam kullanıyor ancak buradaki anahtar kelime aşırı pahalı.

U Ultra ise daha geniş bir kitleye hitap ediyor ayrıca çok fazla rakibi var. Yani hem satış fiyatı hem de üretim maliyeti mümkün olduğunda düşük olmak zorunda. U Ultra Sapphire normal U Ultra’ya göre biraz daha pahalı ve şu anda sadece bazı ülkelerde satılıyor.