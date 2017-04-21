HTC’nin Yeni Amiral Gemisi Modeli U Bluetooth 5.0 İle Gelecek

HTC’nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı HTC U’nun Bluetooth teknolojisinin son sürümü 5.0 ile geleceği bildiriliyor. Modelin tüm ayrıntıları haberimizde.

Android’in köklü markalarından olan HTC, yeni bir amiral gemisi çıkarmaya hazırlanıyor. Belki de şimdiye kadar tanıtılmadan en az bilgi edindiğimiz HTC modeli olan bu yeni modelin, Bluetooth 5.0 ile geleceği iddia edildi. Eğer 5.0 sürümüyle gelirse Samsung Galaxy S8’den sonra bu sürümü kullanan ikinci telefon olacak.

Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantıların son sürümü. Bu sürüm, bir önceki sürüm olan 4.2’ye göre dört kat daha geniş kullanım alanı ve veri aktarım hızının iki kat daha hızlı olmasını sağlıyor. Son olarak da iki cihaza birden veri gönderebiliyor.

Bu iddiaların kaynağı ise bluetooth.org sitesinde listelenen STK-Q50-2PZC model numaralı HTC telefonunun U modeli olmasının muhtemel olduğu. Çünkü Bluetooth’un son sürümünün amiral gemisinden daha alt segmentteki telefona koyulacak gibi görünmüyor.

En son, U’nun bilinen özelliklerine değinecek olursak, Snapdragon’un en son sürümü olan 835 ile gelecek olan cihaz, ekran tarafında ise 5.5 inç QHD kullanacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 7.1 Nougat sürümüyle kutudan çıkacak. Ara yüz olarak da HTC’nin klasik ara yüzü olan Sense’in son sürümü 9 ile gelecek.

Ne zaman tanıtılacağı konusuna gelecek olursak, 16 Mayıs saat 9’da Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek.