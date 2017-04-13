HTC One X10’un Öne Çıkan Özelliği Batarya Performansı Olacak

Geçtiğimiz günlerde HTC’nin yeni telefonu One X10’un bazı görselleri yayınlanmıştı ve bu sefer de satış sloganı ortaya çıktı.

HTC One X10’un satış sloganı “Big style meets bigger battery” olacak. Bu da telefonun batarya ile ön plana çıkacağını gösteriyor. Tabii bunu yayınlanan görsellerden anlamak güç. Ancak görebildiğimiz kadarıyla telefonun parmak izi okuyucusu arka tarafta kameranın altında yer alıyor.

Telefonun tasarım dili şirketin geçen sene çıkardığı orta segment model olan Desire 10’u andırıyor. Telefonun işlemcisi muhtemelen düşük güç tüketimine sahip olacak. Ancak son yıllarda çıkan düşük güç tüketimine sahip işlemcilerin performansları da oldukça iyi.