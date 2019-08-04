Tasarım harikası dizüstü bilgisayar: HP Spectre x360 inceleme

HP Spectre x360 inceleme videomuzda özellikle tasarımıyla öne çıkan dizüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

HP Spectre x360 inceleme

Cihaz tamamen metal kasası, sadece 1.3 kg ağırlığı ve 1.4 cm kalınlığı ile dikkat çekiyor. Zira dizüstü bilgisayarını sürekli yanında taşımak isteyen insanlar için bu model oldukça faydalı olacaktır. Diğer ultrabook modellerinde olduğu gibi bu cihaz da giriş çıkış anlamında çok zengin seçenekler sunmuyor. Üründe bir tane USB Tip-A formunda USB 3.0 yer alırken, yeni nesil iki adet USB Type-C yuvasına yer verilmiş.

Tasarım noktasında dizüstü bilgisayarında parmak izi sensörünün yer alması güzel. Zira bu sayede hem güvenli hem de hızlı bir şekilde bilgisayarınızı uyandırabiliyorsunuz. HP Spectre x360 modeli, adından da anlayabileceğiniz gibi ekranı döndürülebilir yapıda. Bu sayede dilediğiniz zaman ürünü bir tablet gibi de kullanabiliyorsunuz.

13.3 inç boyutlu ekranda IPS dokunmatik panel kullanan cihazda, 1080p Full HD çözünürlük kullanılmış. HP’nin SureView adını verdiği özellik sayesinde, eğer dilerseniz ekran sadece tam karşıdan bakıldığında görülüyor ve böylece gizliliğini düşünen kullanıcılar rahat ediyor. Ekran noktasındaki eksikler ise çerçevelerin kalın oluşu ve parlak ekran dolayısıyla güneş ışığının olduğu alanlarda yansımanın fazla olması.

Gücünü Intel Core i5-8265U işlemcisinden alan modelde HD Graphics 620, 8 GB RAM ve 256 GB SSD NVMe M.2 formunda bir SSD kullanılmış. Bu işlemci ve GPU ile birlikte, günlük kullanımlar ve basit Photoshop/Premiere işlemleri akıcı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki bu ürün bir oyun bilgisayarı değil. O nedenle oyun oynamak isteyen kullanıcıların farklı modellere yönelmesi gerekiyor.

Son olarak batarya ömrüne baktığımızda ise yaklaşık 11 saatlik bir kullanım ömrü sunan bir pil olduğunu belirtelim.