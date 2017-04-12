HP SPECTRE X360 Modeli Bilgisayar İncelemesi

İnce, şık ve güçlü, Windows işletim sistemli bir bilgisayar arıyorsanız HP’nin öne çıkan modellerinden bir tanesi olan Spectre X360’a bir göz atmanızı öneriyoruz.

HP’nin üst seviye dizüstü bilgisayar ürünlerinden bir tanesi olan Spectre x360, kalbinde Intel’in Core i5 7200U işlemcisini barındırıyor. Bilgisayar 8 GB DDR3 bellekle birlikte günümüz standartlarını iyi şekilde yakalıyor. 512 GB SSD ile satılan HP Spectre x360 size hızlı ve geniş bir depolama alanı da sunuyor. Bunlar gibi temel performans kıstaslarını düşündüğümüzde karşımızda sağlam ve şık bir ürün duruyor. Bununla birlikte HP Spectre x360 kullanılan malzeme, kullanım biçimleri ve ekranıyla da öne çıkan bir dizüstü bilgisayar.

Spectre x360, tamamen metalden üretilmiş Spectre x360, tamamen metalden üretilmiş kasasıyla sahip olan bilgisayar LED aydınlatmalı Full HD ekrana için de kolay oluyor.

HP Spectre X360’ın teknik özelliklerine bir daha göz atacak olursak:

İşlemci: 7. nesil Intel Core i5-7200U

Bellek: 8GB

Depolama: 512GB SSD

Ekran: 13,3 inç, 1920×1080 piksel IPS LCD

Bunın gibi Intel işlemcili ürünleri uygun fiyatlarla ve taksit imlânlarıyla Vatan Bilgisayar’dan alabilirsiniz.

Casper C810’un fiyat bilgisine //www.vatanbilgisayar.com/hp-spectre-x360-13-w000nt-core-i5-7200u-2-5ghz-8gb-512gb-ssd-13-3-int-w10.html adresinden ulaşabilirsiniz.