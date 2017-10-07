HP, Spectre 13 ve Spectre x360 Modellerinin Donanımını Yeniledi

HP premium sınıfı dizüstü modelleri Spectre 13 ve Spectre x360’ın bazı donanımlarını yenileyerek yeniden piyasaya çıkarıyor.

HP’nin cihazlarına 8. nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri geldi. Spectre 13’ün 13 inç büyüklüğündeki ekranı dokunmatik özelliğine ve 4K çözünürlüğe sahip. Spectre 13’e ayrıca seramik beyazı renk seçeneği de geldi.

Diğer taraftan Spectre 360’a herhangi bir görsel değişiklik gelmedi. Ancak Spectre 360’ın yeni versiyonunda Windows Hello destekli kamera yer alıyor. Ayrıca kenarın parmak izi okuyucusu ve 4K çözünürlükte ekran yer alıyor. Spectre 360’ın da 8. nesil Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri bulunuyor. Spectre x360 1.149$’dan Spectre 13 ise 1299$’dan başlayan fiyatlarla 29 Ekim tarihinden itibaren satışta olacak.