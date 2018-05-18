Hız aşırtma yapılabilen dizüstü bilgisayar! | HP OMEN X 17 İncelemesi

Bu ayki inceleme konuğumuz olan HP’nin Omen oyuncu serisine ait en güçlü dizüstü modeli olan HP Omen X 17, güçlü donanımı ve karizmatik tasarımı ile dikkat çekiyor.

HP Omen X 17 İncelemesi

Teknik özellik noktasında Intel Core i7 7820HK işlemcisi ve NVIDIA GeForce GTX 1080 sistemi ile dikkat çeken Omen X 17, rakiplerinden farklı olarak sistemi hız aşırtmalı olarak oyunculara teslim ediyor. 32 GB belleği ile 1 TB boyutunda RAID 0 M.2 SSD gibi detaylar sunan Omen X, ayrıca 1 TB da HDD depolama alanı ile toplam 2 TB yer sunmayı başarıyor.

4K UHD 60 Hz ekranı ile muhteşem bir görüntü sunan Omen X 17 sistemi ile de bunun hakkını vermekte. Omen Command Center üzerinden de hız aşırtma işlemi ile klavye ve üzerinde bulunan RGB aydınlatmaları kontrol edebilmenize de olanak tanıyor. Klavyesindeki 6 adet makro tuşa istediğiniz şekilde atama yaparak oyunlarınıza göre optimizasyon imkanı da sunan cihaz, HP’nin bir şaheseri olarak listemize girmeyi fazlasıyla hak ediyor. Ayrıca Omen Command Center üzerinden Network Booster özelliği ile oyunlarınızda internetin farklı cihazlar ve uygulamalar tarafından kullanımı neticesinde oluşabilecek lag sorununa çözüm sunarak tamamen oyuna odaklı bir ağ bağlantısını da sağlayabiliyor.