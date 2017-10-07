HP, Microsoft Yüzünden Elite X3 Modelinini Kaldırmaya Karar Verdi

Windows Mobil platformu bir zamanlar iyi bir alternatif gibi gözüküyordu ancak başarısızlıkla sonuçlanan girişimler sonucu Microsoft platformdan vazgeçti.

Microsoft’un Windows 10 Mobil platformunda çıkan en önemli amiral gemisi modellerinden birisi de HP Elite X3’tü ancak bu model de Windows Mobil platformu gibi yakında tarih olacak.

HP birkaç defa Elite X3 modelini 2019 yılına kadar piyasada tutacağını açıklamıştı ancak Windows 10 Mobil’in hiçbir şekilde güncelleme almamasından dolayı fikrini değiştirdi. HP’nin EMEA Yöneticisi Nick Lazaridis yaptığı açıklamada Elite X3 modelini artık çıkarmayacaklarını çünkü işletim sistemi ekosisteminin bir kenara atıldığını belirtti.