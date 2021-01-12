HP firmasının yeni USB-C monitörleri aranan kolaylığı sunuyor

Bilgisayar ve bilgisayar ürünleriyle ünlü HP firması yeni USB-C destekli monitörlerini CES 2021 platformunda duyurdu. Monitörler ev ve ofis kurulumlarını geliştirmek isteyenler için güzel bir seçenek sunabilme potansiyeline sahipler.

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Monitörlerden ilki E24u G24 FHD, diğeri ise E27u G4 QHD isimlerine sahip ve bilgisayarlara USB-C kablosuyla bağlanabiliyorlar. Dolayısıyla daha sade bir kurulum sağlayabiliyorlar. E24u Full HD (1920×1080) çözünürlükle ve 23.8inç diyagonal ekran ile geliyor. E27u ise Quad HD (2560×1440) çözünürlüğüne sahip ve diyagonal ekranının boyutu 27inç.

Monitörler aynı zamanda bağlı bir laptopu 65W’a kadar hızlı şarj edebiliyorlar ve çoklu giriş ile bağlanma imkanı da veriyorlar. İki monitör de HP Eye Ease teknolojisi ile geliyor, yani ekranlarda sürekli açık olacak düşük seviye mavi ışık filtresi mevcut. Bu da başta monitör başında uzun süreler harcayan kullanıcılar olmak üzere herkes için muhtemel göz hasarını azaltmak ve uyku kalitesini yükseltmek için önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer özelliklerine bakacak olursak, iki monitör de tek bir DisplayPort 1.2 çıkışı ile gelirken, bir de HDMI 1.4 girişi barındırıyor. DisplayPort 1.2 HDCP girişi ise farklı monitörlerle birleştirebilme imkanı sağlıyor. USB-A girişi de monitörlerde görebildiğimiz özelliklerden bir diğeri. Son olarak güç tuşuna basıldığı zaman monitör veya laptopun uyku moduna alınabildiğini de belirmemiz gerek.

HP E24u G4 ve HP E27u G4 USB-C monitörlerinin Şubat gibi sırasıyla 219 ve 339 Dolar fiyatlarıyla satışa sunulması bekleniyor.

HP firmasının CES 2021 platformunda sergilediği yeni ürünlerinin ufak bir parçası sayılabilecek bu monitörlerin yanında; şirketin yeni güçlü iş laptopları, kablosuz mouse ve laptop çantası gibi ürünleri de kullanıcılarıyla buluşturabilmek için hazırlandığını da not olarak düşelim.