HP EliteBook Folio G1 İncelemesi

HP’nin muhteşem inceliğe sahip dizüstü bilgisayarı EliteBook Folio G1, test masamızda!

Intel Core m7 işlemci, 8 GB belleği ve 512 GB SSD depolama gibi özelliklerinin yanı sıra 4K çözünürlüğündeki dokunmatik ekranı ile göz dolduran HP EliteBook Folio G1, 7 saate varan pil ömrü ie de dikkat çekiyor.

Üzerinde bulunan iki adet Thunderbolt 3 destekli portu üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı ve şarj edebilme özelliğine sahip Folio G1, Intel HD Graphics 515 dahili grafik birimiyle de beklentilerin üzerinde bir iş çıkartabiliyor.

HP EliteBook Folio G1 Teknik Özellikleri;