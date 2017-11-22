HP de CEO Değişikliği

HP’nin kurumsal bölümü olan HPe CEOsu Meg Whitman, görevi Antonio Neri’ye bıraktı. Antonio Neri Şubat 2018 de göreve başlayacak

2011 yılında HP zorlu bir süreçten geçmekteydi. CEO koltuğunda oturan Leo Apotheker’ın kötü gidişatı engelleyememesi üzerine görevi devralan Meg Whitman; kötüleşmeye başlayan satışlar, daralma dönemindeki bilgisayar pazarı ve Çinli dev Lenovo ile karşı karşıya kalmıştı.

Meg Whitman P&G, Walt Disney, Hasbro gibi firmalarda üst düzey yöneticilik yapmış olan tecrübeli yönetici özellikle eBay’i dünya devi haline getirmesi ile kendini kanıtlamıştı. Mitt Romney’in başkan adaylığı kampanyalarını da yürüten Whitman HP tarafından kötü gidişatı durdurmak için davet edilmişti.

HP Inc. ve HPe

Whitman ilk etapta şirket bölünmesi ve bilgisayar bölümünün satılması gibi teklifleri şiddetle reddedip yeniden yapılanma sürecine yoğunlaşmıştı. Bu çaba ilk üç yıl işten çıkarma ve yeniden yapılanma ile faaliyet karını belirli bir dengede tutmayı başarmasını sağladı.

Aynı dönemde küresel pazara liderlik eden Lenovo ve 2.sırada gelen Whitman yönetimindeki HP; HP Inc. ve HPe olmak üzere iki ayrı şirkete bölündü. Bilgisayar ve yazıcı gibi son tüketici ürünleri için HP Inc. söz sahibi iken kurumsal pazar çözümleri için HPe söz sahibi oldu. Bu bölünme sonrası mali tabloların toparlanması HP için borsada yükseliş olarak geri döndü.

Antonio Neri

Whitman’ın HPe’nin başına geçmesi HP Inc. ile olan bağlarını koparmadı ve yoğun çalışma sonuçları 2017 yılı itibariyle satışların artmasını sağladı. Bu başarı HP’nin Lenovoyu geçip tekrar liderliğe yükselmesi ile sonuçlandı. Meg Whitman’ın adeta hayata döndürdüğü HP’nin başına 2 Şubat 2018 tarihi ile dümene şirketin ikinci adamı olan Antonio Neri geçecek.