2600 TL’ye bu özellikler! HP 15-DB0060NT inceleme

HP 15-DB0060NT inceleme videomuzda, uygun fiyatına karşın güzel özellikleriyle öne çıkan dizüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz.

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HP 15-DB0060NT inceleme

Tasarımdan başlayacak olursak ilk dikkatimizi çeken nokta taşınabilirlik oldu. Zira dizüstü bilgisayar sadece 1.7 kg ağırlığı ile kendi fiyat segmentindeki diğer modellere oranla oldukça taşınabilir bir yapıda. Tabii ki genel malzeme yapısı olarak plastik tercih edilmiş.

Giriş çıkış noktalarında ikiadet USB 3.1, bir adet USB 2.0, HDMI, SD kart okuyucu ve ses girişlerini görüyoruz. Ekranın hemen altında hoparlörler yer alıyor ve kalite anlamında mutlu etse de ses seviyesi olarak biraz daha yukarılara çıkabilirmiş dedirtiyor. TouchPad deneyimi ise uygun fiyatlı birçok modelde olduğu gibi ne yazık ki kötü. Modeli satın alacak insanların bir fare kullanması çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak Touchpad’in aksine klavye gayet rahat ve ergonomik.

15. 6 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan HP-DB0060NT modeli, bu çözünürlükle aynı fiyat segmentindeki birçok rakibinden daha başarılı. Ancak panel kalitesinin çok iyi olmadığını ve ekrana tam karşıdan değil de biraz yandan baktığınızda görüntü bozulmalarının oluştuğunu unutmamak gerek.

Gücünü Ryzen 3 2200U işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarında dahili GPU olarak Radeon Vega 3 bulunuyor. Bu işlemci giriş seviyesinde bir işlemci ve günlük ihtiyaçlar, webte gezinme, 4K film izleme, ofis işleri ve basit photoshop düzenlemeleri için gayet yeterli. Her ne kadar model bir oyuncu bilgisayarı olmasa da LoL ve CS:GO gibi basit oyunları oynayabiliyorsunuz.

Modelde 8 GB RAM yer alıyor ve daha da önemlisi 256 GB NVMe SSD ile geliyor. Bu SSD, 1200 MB/S okuma ve 800 MB/S yazma hızları sunuyor ki gündelik hayatta performansı belirleyen yegane unsurlardan biri oluyor. Zira Windows açılış süresi sadece 15 saniye sürüyor ve SSD’ye kurduğunuz programların açılış süreleri de aynı oranda hızlı oluyor. Hazır Windows demişken bilgisayarın Freedos olduğunu ve işletim sistemi kurulu bir şekilde gelmediğini mutlaka belirtelim.

Son olarak 3 hücreli 41 Wh pil sunan modelde 10 saate varan bir pil ömrü bulunuyor.