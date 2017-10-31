House of Cards’ın Bitme Nedeni Kevin Spacey’in Eşcinsellik Açıklamaları Değil!

Kevin Spacey’in dün yaptığı eşcinsellik açıklamasının ardından House of Cards’ın 6. sezon ile noktalanma konusunda Netflix açıklama yaptı.

Bildiğiniz gibi Netflix’in en güçlü Orijinal ürünlerinden biri olan House of Cards, konusu dışında Kevin Spacey’in muhteşem oyunculuğu sayesinde de ön plana çıkan içeriklerden biri oldu. Özellikle geçtiğimiz günlerde Spacey tarafından eşcinsel olduğuna dair yapılan açıklama ve sonrasında HOC serisinin altıncı sezon ile noktalanacağının paylaşılması ayrı bir sorunu ortaya çıkarmış ve çevrede Netflix’in Spacey’in açıklaması sonrasında diziyi bitirdiği söylentisi dolaşıyordu.

Bunun üzerine Netflix ve Media Rights Capital ortak bir açıklama yaparak olayın Spacey’in karari ile alakalı olmadığını, zaten dizinin altıncı sezonda noktalanacağı önceden planlandığı ve belli olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre “Media Rights Capital ve Netflix, Kevin Spacey ile ilgili haberlerden üzüntü duyuyor. Dün gece basına yansıyan haberlerden sonra, Baltimore’da bulunan dizi oyuncuları ve set çalışanlarını desteklemek ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için bu öğleden sonra bir toplantı gerçekleştirdik. Kevin Spacey, bu olaylardan önce planlandığı gibi sette yer almıyor.” bilgisini veren Netflix, Temmuz ayında altıncı sezonda seriyi noktalama kararı alındığı bilgisi veriliyor.