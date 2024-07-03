HONOR markasının orta segmente konumlandırdığı yeni telefonu HONOR X9b’yi bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan e-Football 2024 oynuyoruz.

HONOR X9b segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi, 12GB RAM’i ve 5800 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz HONOR X9b’nin oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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