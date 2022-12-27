Honor kısa süre önce Honor X9a 5G’nin 4 Ocak 2023’te Malezya’da tanıtılacağını açıkladı. Ancak lansman yapılmadan önce cihaz Honor’ın Orta Doğu pazarına yönelik web sitesinde görüntülendi. Bir göz atalım.

İçindekiler Honor X9a Teknik Özellikler

Honor X9a Teknik Özellikler

Honor X9a, 1080×2400 (FHD+) çözünürlük sunan 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Honor X9a kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 40W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5100 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 64 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor X9a, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.

Honor X9a üç farklı renk ile satışa sunuluyor:

Titanyum Gümüşü

Zümrüt Yeşili

Gece Yarısı Siyahı

Cihazın lansmanı 4 Ocak tarihinde yapılacak. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.