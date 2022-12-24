Honor, giriş seviyesi için yeni cihazını duyurmaya hazırlanıyor. Bu cihaz Honor X7a. Cihazın resmi lansmanından önce tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bazı sızıntılar gerçekleşti. Detaylara birlikte göz atalım.

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Honor’un yakında piyasaya sürülecek olan modeli Honor X7a’nın tasarımı OnLeaks’ten Steve tarafından sızdırıldı. Sızan renderlara göre cihaz iki farklı renk ile piyasaya sürülecek:

Okyanus Mavisi

Geceyarısı Siyahı

Cihaz damla çentikli bir ekrana sahip. Arka tarafta ise içerisinde dört adet kamera ve bir adet LED flaş bulunan dikdörtgen bir kamera adası görülüyor.

Güç tuşu ve ses tuşları cihazın sağ çerçevesine yerleştirilmiş. Sol çerçevede ise herhangi bir şey yok. Cihazın alt çerçevesinde 3,5 mm kulaklık jakı, bir adet mikrofon, bir adet hoparlör ızgarası ve bir adet USB Type-C girişi görülüyor.

Cihazın teknik özelliklerine göz atalım. Honor X7a, 60 hz ekran yenileme hızına sahip 1600×720 HD+ çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip olacak.

Cihaz kaputun altında MediaTek MT6765H yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 5230 mAh büyüklükte bir batarya güç verecek.

Kamera tarafında cihaz 50 MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik edecek. Honor X7a, selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte ön kameraya da sahip olacak.

Honor X7a hakkında şimdilik bütün bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağız.