Akıllı Telefonlar
Honor X10, gece modu fotoğraf örnekleri yayımlandı!
Honor X10 serisinin ekran ve kamera özelliklerinin ortaya çıkmasının ardından firma gece modu ile çekilmiş düşük ışık fotoğraflarını Weibo üzerinden yayımladı.
Weibo üzerinden yapılan paylaşımda fotoğrafların çekildiği ortam koşullarına da yer verilmiş. Söz konusu fotoğraflar oldukça karanlık saatler olan gece saat 2:00 civarlarında, -20 °C sıcaklıkta ve 5200 m yükseklikte çekilmiş. Koşullar göz önüne alındığında oldukça zorlu bir çekim ortamı görüyoruz.
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Huawei P30 Pro ile aynı olan Sony IMX 600Y ana kamera sensörüne sahip olan Honor X10 modelinin düşük ışıkta oldukça başarılı fotoğraflara imza attığını söylemek mümkün. Özellikle Everest Dağı’nın zirvesi ve daha yakında olan kar kümelerindeki ayrıntılar oldukça net.
Ana kamerada 40 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX600Y sensörünü barındıran modellerin, 8 MP geniş açılı ve 2 MP makro lens ile gelmesi bekleniyor. Pro modelde baz modele ek olarak 5x optik yakınlaştıma sağlayabilecek periskop lens yer alacak. Ayrıca HiSilicon Kirin 820 yonga setinden güç alacak modellerin 5G desteği sunması bekleniyor. Söz konusu modeller 6,63 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüklü LCD ekranlar ile gelecek. Pro modelinde bulunan ekran 90 Hz yenileme hızına sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazlarda 22.5W gücünde hızlı şarj destekleyen 4200 mAh kapasiteli bataryalar yer alacak. Baz modellerde 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi bulunacak.
Honor X10 ve X10 Pro modelleri 20 Mayıs Çarşamba günü resmi olarak tanıtılacak. Cihazların özellikleri tanıtım ile birlikte kesinleşecek.
Akıllı Telefonlar
Realme, yüzde 40 büyüme kat etti!
Realme, bugün göndermiş olduğu basın bülteninde büyüme istatistiklerine değindi. Paylaşılan verilere göre Türkiye pazarına yeni giriş yapan şirket toplamda %40 büyüme rakamına ulaştı.
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Akıllı telefon pazarının en genç markası realme, ürünlerini tasarlarken geliştirdiği inovatif marka DNA’sını Covid-19 salgını döneminde de iletişim faaliyetlerini sürdürürken kullandı. Marka, pandemi nedeni ile herkesin evlere kapandığı dönemde iletişim çalışmalarına tüm hızıyla devam etti. Türkiye’de elektronik sektörün %31 satış kaybı yaşadığı şu dönemde, realme %40 büyüme yakaladı.
Realme 6 serisinin lansmanı Nisan ayında gerçekleşmişti!
Şubat ayında global bir lansmanla dünyaya tanıtılan 6 serisinin Türkiye lansmanı Nisan ayında online bir tanıtımla yaptı. Ekibimiz tüm çalışmalarını büyük bir özveri ile birbirinden uzakta gerçekleştirdi. Kısa bir süre boyunca devam eden hazırlıklar süresince iletişim online olarak devam etti. 14 Nisan günü gerçekleşen lansmanın ardından marka çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor.
“Türkiye pazarında rekabette geriye düşmemeyi hedefledik, fakat dahasını elde edebildik.”
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu koronavirüs döneminde markanın durumunu açıkladı. Dedeoğlu; “Türkiye pazarına çok yeni giren bir marka olarak bu süreci hedeflerimizden geriye düşmeden geçirmek ilk önceliğimizdi. Ancak bu dönemde daha net gördük ki firmamız, oluşan fan kitlesi ile beraber sevilen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörde satışların %31 oranında daralmaya gittiğini görüyoruz. Ancak realme bu dönemde %40 büyüyerek hepimize birçok şeyi kanıtladı. Ülkemizin de virüs ile mücadelesi günden güne daha iyi bir boyuta ulaşıyor. Bu günler bittiğinde her şey çok daha güzel olacak.” şeklinde konuştu.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev geçtiğimiz dönemi değerlendirdi. Yeniev; “Teknoloji markası olarak, fiziksel birlikteliğin mümkün olmadığı dönemde elimizdeki imkanları değerlendirerek iletişim çalışmalarımızın tamamını online olarak yürüttük. Online lansmana online hazırlanan ilk marka olduk ve başarılı bir lansman geçirdik. Bu dönemde teknolojinin aslında hayatlarımızla ne kadar bağlantılı olduğunu bir kez daha anladık. Aynı zamanda kendi gücümüzü de keşfettik. Bu günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyor ve realme fanları ile bir araya geleceğimiz günleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 5G, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Honor X10 5G, önümüzdeki hafta 20 Mayıs‘ta çevrim içi bir lansman ile tanıtılacak. Bugün ise cihazın detaylı teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Ortaya çıkan sızıntılarda cihazın pop-up kamera bulunduracağı ortaya çıktı. Ayrıca tasarımsal olarak beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak.
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Honor X10 5G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Honor X10 5G, Çinli perakendeci Vmall‘ın web sitesinde tasarım detayları ile ortaya çıktı. Ünlü sızıntıcı Ishan Agarwal ise cihazla ilgili ayrıntılı teknik özelliklerin bulunduğu bir liste paylaştı. X10 5G, 6.63 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Ekranın ekran tazeleme hızı ise 90 Hz değerinde olacak. Telefonun arka tarafında 40 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX600y sensörlü ana kamera bulunuyor. İkincil kamerası f/2.4 diyafram aralığına sahip 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde makro kamerası ile üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor.
Cihazın IP5X suya ve toza karşı dayanıklı olacağı ve muhtemelen Android 10 tabanlı MagicUI 3.1.1 arayüzü ile geleceği söyleniyor. Honor X10 5G, 6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun depolama alanı Huawei‘nin NM hafıza kartı ile genişletilebilecek. Cihaz, Kirin 820 5G yonga seti ile geleceği için yonga setine entegre olan 5G modemi bulunacak. Batarya tarafında ise 22.5W hızlı şarj ile şarj olabilen 4.300 mAh değerinde bataryası bulunuyor.
Honor X10 5G‘nin 5X optik zoom yapabilen 8 MP çözünürlüklü periskop kamerası bulunan Pro varyasyonu hakkında söylentiler bulunuyor. Fakat bunun hakkında Honor tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.3 PureView kamera özellikleri ortaya çıktı!
HMD, Nokia 9.3 PureView için oldukça fazla mesai harcıyor. Ayrıca cihazın kamerasını en iyi kameralardan biri yapmak için özen gösteriyor. Nokia Power User, telefonun 108 MP çözünürlüklü kamerası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise yeni sızıntılara göre cihazın kamerası 8K ve 30 fps video kaydedebilecek.
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Nokia 9.3 PureView nasıl bir kameraya sahip olacak?
Nokia 9.3 PureView kamera ekibinde çalışanlar kameranın görüntü işleme algoritmalarını en kısa sürede bitirmeye çalıştıklarını belirttiler. Bu işin oldukça zor olduğu ve çalışan mühendislerin sonuçlardan memnun kalması halinde bu çalışmaların sona ereceği belirtildi. Telefonun başlangıçta söylendiği gibi Snapdragon 855 yerine Snapdragon 865 ile geleceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni ise Snapdragon 865‘in kameranın yaptığı 8K çözünürlüklü video kaydına olanak sağlaması. Telefonun bu kadar çok ertelenme ve değişikliğe uğrama sebebi kamera gibi görünüyor.
Nokia 9.3, fotoğrafçılık tarafında ise esas olarak Pro ve Gece Modu‘na odaklanmış durumda. Pro modu için görüntü işleme algoritmalarını ve manuel kontrolleri geliştiriyorlar. Gece modu için ise daha büyük piksellerden (muhtemelen pixel-binning ile) ve OIS desteğinden yararlanıyorlar.
Bunların haricinde Nokia 9.3, ZEISS ile yapılan anlaşma sayesinde “ZEISS efektleri“ne sahip olacak. Benzer şekilde Sony‘de ZEISS ile işbirliğine gitti ve yakın zamanda yeni telefonlarını çıkaracak. Tüm bu sızıntıların ardından cihazın en kısa sürede resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz.