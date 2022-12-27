Honor dün Çin’de yeni bir lansman gerçekleştirdi. Bu lansmanda Honor’ın yeni oyuncu telefonu Honor 80 GT tanıtıldı. Honor 80 GT’nin yanı sıra dünyanın IMAX Enhanced destekli ilk tableti olarak lanse edilen Honor Pad V8 Pro ve Honor Band 7’de tanıtıldı.

Bu cihazlarının yanı sıra Honor, yeni bir akıllı tartısını da piyasaya sürdü. Honor Smart Body Fat Scale 3 isimli bu akıllı tartı vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, Vücut Kitle İndeksi (BMI), vücut skoru, deri altı yağ yüzdesi, iç organ yağ seviyesi gibi birçok parametreyi ölçebiliyor.

Honor Smart Body Fat Scale 3’ün dört tartım modu bulunuyor: normal mod, bebek modu, hamile kadın modu ve küçük nesne modu.

Bunun yanı sıra cihazın hem Bluetooth hem de Wi-Fi bağlantı seçenekleri bulunuyor.

Tasarıma bakacak olursak Honor Smart Body Fat Scale 3, cam bir yüzeye sahip. Üzerinde LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekrandan pil seviyesi, ağırlık gibi birçok veri görüntülenebiliyor.

Fiyat tarafında gelecek olursak Honor Smart Body Fat Scale 3 149 Yuan fiyat etiketine sahip olacak. Bu da 21 Amerikan Dolarına tekabül ediyor.