Honor Play 20 modeli tanıtıldı

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Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, giriş-orta segment yeni telefonu Honor Play 20 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Huawei’den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Honor, en yeni telefonu Honor Play 20’yi sessizce piyasaya sürdü. Mütevazi özelliklere sahip olan Honor Play 20’nin kullandığı işlemci ise oldukça şaşırttı. Giriş orta segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkan Play 20, en azından başlangıç fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekebilecekmiş gibi görünüyor.

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Honor Play 20; 6.51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Bu ekranın üzerindeki damla çentik ise 5 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arkasında ise 13 megapiksel ana kamerayı 2 megapiksel derinlik sensörü tamamlıyor. Ayrıca bu iki kameraya LED flaş eşlik ediyor.

Cihaz, TSMC tarafından 12nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş Unisoc T610 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. İşlemciye ise 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca Micro SD kart desteği ile depolama alanı 512 GB’a kadar artırılabiliyor.

Play 20, Magic UI 4.0 arayüz ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Ayrıca cihaz 5.000 mAh pil kapasitesine sahip.

Honor Play 20 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç FHD+

İşlemci: Unisoc Tiger T610

RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 13 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Magic UI 4.0 (Android 10)

Renk Seçenekleri: Magic Night Black, İzlanda Beyazı, Aurora Mavisi ve Titanyum Gümüş

Son olarak şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Honor Play 20, 30 Nisan itibarıyla Çin’deki perakendecilerden satın alınabilecek. 4 farklı renk seçeneğine sahip Play 20’in fiyatı ise 138 dolardan başlıyor. RAM seçeneklerine göre telefonun fiyatı 215 dolara kadar yükseliyor. Honor Play 20’nin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.