HONOR Magic6 Pro modeli yakında Türkiye’de satışa çıkacak. Birçok kişinin merakla beklediği telefon birçok yönden en iyi amiral gemisi olarak lanse ediliyor. En iyi kamera, en iyi ekran, en iyi ses, en iyi batarya ve en iyi ön kamera ödüllerini Dxomark’tan toplayan telefonla 24 saat boyunca vakit geçiren Eren deneyimlerini aktarıyor.

Daha sonrasında birçok farklı HONOR Magic6 Pro içeriği kanalda olacak. Peki siz HONOR Magic6 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu senenin en iyi amiral gemisi telefonu mu? Türkiye’ye geldiğinde fiyatı ne olur? Magic6 Pro hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler

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