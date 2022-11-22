Katlanabilir telefonların sayısı artmaya devam ediyor. Başta Samsung ve Huawei olmak üzere birçok şirket kendi esnek ekranlı telefonlarını geliştiriyor. Öte yandan Honor, bir süredir kendi katlanabilir telefonu Magic Vs’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Honor CEO’su Zhao Ming’e göre bu telefon, rakiplerine kıyasla pek çok ilki barındıracak ve sıradan bir akıllı telefondan daha iyi bir deneyim sunacak.

Zhao Ming’in Weibo gönderisine göre Honor Magic Vs, birkaç endüstri rekoruna meydan okuyacak. Resmi poster, yeni bir menteşe teknolojisini kullandığını ve bu teknolojinin açma ve kapama hissini daha ipeksi hale getirdiğini” gösteriyor. Cihaz ayrıca Honor Health Display gibi modern teknolojileri de destekleyecek.

数码问话站 tarafından yapılan çeşitli sızıntılara göre Honor Magic Vs, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, dahili 2030 mAh+2870 mAh çift hücreli pil ve 66W hızlı şarjı desteğine sahip.

Şirketin 23 Kasım’da tanıtacağı tek telefon Magic Vs olmayacak. Honor 80 serisinin de bu tarihte çıkış yapacağı resmen doğrulandı. Raporlar, Honor 80 serisinin üç cihazdan oluşacağını ortaya koydu. Ancak katlanabilir model lansmanın yıldızı olacak gibi görünüyor.