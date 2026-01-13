Honor, merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi için geri sayımı başlattı. Porsche ile yapılan ortaklığın devamı niteliğindeki bu özel model, hem lüksü hem de yüksek performansı bir araya getirmeyi hedefliyor. Peki, tasarımıyla göz kamaştıran Honor Magic 8 RSR Porsche Design kullanıcılara hangi yenilikleri sunuyor?

Honor Magic 8 RSR Porsche Design tanıtım tarihi belli oldu

Honor, otomobil tutkunlarını ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıran yeni modelini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Marka, yaptığı resmi açıklama ile lüks segmentteki yeni oyuncusunun örtüsünü kaldıracağı günü duyurdu. Honor Magic 8 RSR Porsche Design modeli, serinin diğer üyeleriyle birlikte Ocak ayının ortasında sahne alıyor.

Paylaşılan bilgilere göre cihaz, 19 Ocak tarihinde Çin’de düzenlenecek büyük bir etkinlikte tanıtılacak. Bu etkinlikte sadece Porsche imzalı model değil, aynı zamanda Honor Magic 8 serisinin bir diğer merak edilen üyesi olan Pro Air modelini de göreceğiz. Markanın estetik anlayışını yansıtan bu özel telefon, iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Cihazın dış görünüşünde yapılan en büyük değişiklik ise kamera modülünde karşımıza çıkıyor. Önceki nesilde gördüğümüz altıgen tasarımın yerini, daha modern ve sadeleştirilmiş bir modül alıyor. Moonlight Stone ve Slate Grey adındaki renkler, Honor Magic 8 RSR Porsche Design modelinin asaletini vurgulayan detaylar arasında yer alıyor.

Güçlü donanım ve sızdırılan teknik detaylar

Teknik tarafta ise sızıntı dünyasının tanınan isimleri önemli bilgiler paylaştı. Cihazın 6.71 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan yüksek kaliteli bir LTPO panel ile gelmesi bekleniyor. Akıcı bir ekran deneyimi sunacak olan telefon, gücünü ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan alıyor.

Batarya ömrü konusunda da sınırları zorlayan model, 7.200 mAh kapasiteli devasa bir pille donatılıyor. Bu kadar büyük bir pili doldurmak için 120W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunuluyor. Honor Magic 8 RSR Porsche Design, gün boyu kesintisiz bir kullanım vaat ederken oldukça kısa bir sürede şarj olma yeteneğiyle öne çıkıyor.

Kamera kurulumu ise profesyonel fotoğrafçıları heyecanlandıracak detaylara sahip. Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve tam 200 megapiksel çözünürlüğünde bir periskop telefoto kamera bulunuyor. Bu kamera düzeneği, 3.7x optik yakınlaştırma yaparak uzakları detaylı şekilde yakın ediyor.

Lüks ve hızı birleştiren Honor Magic 8 serisinin bu özel üyesi, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi uç noktalarda donanım seçenekleri sunuyor. Ayrıca cihazda IP69K suya ve toza dayanıklılık sertifikası, 3D ultrasonik parmak izi okuyucu ve uydu iletişimi gibi üst düzey özellikler de yer alıyor. Özel bir deklanşör düğmesi ise fotoğraf çekimini daha ergonomik hale getiriyor.

